Em meio ao atual cenário econômico em que o Ministério da Fazenda reduziu a previsão de crescimento do PIB para 1,8% em 2027 e elevou a estimativa da inflação ao teto da meta (4,5%), o Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP) propôs recentemente uma ampla reformulação dos programas sociais brasileiros, com a unificação de oito benefícios em uma estrutura integrada e sem aumento dos gastos públicos.

Batizado de Programa de Proteção e Mobilidade Social (PROMOB), o projeto prevê reorganizar a distribuição dos recursos dos seguintes programas atuais: Bolsa Família; Benefício de Prestação Continuada (BPC); Abono salarial; Pé-de-Meia; Seguro-Defeso; Gás do Povo; Salário-Família e Auxílio-Inclusão.

Elaborado pelos economistas Vinícius Botelho, Fernando Veloso e Marcos Mendes, o estudo parte de um orçamento de R$ 331 bilhões, valor gasto em 2025 com os principais programas sociais, equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB). A proposta é manter esse volume de recursos, alterar os critérios de distribuição e a lógica de funcionamento dos benefícios.

Como funciona o modelo integrado do PROMOB

O modelo busca substituir a atual fragmentação das políticas públicas por um sistema que acompanhe a situação econômica das famílias ao longo do tempo. Segundo os pesquisadores, a falta de integração entre os programas pode provocar falhas na focalização dos recursos e criar desincentivos à formalização do trabalho, já que algumas famílias temem perder benefícios ao aumentar a renda.

Dessa forma, propõe substituir benefícios isolados por uma rede integrada de proteção social, garantindo que o aumento da renda não provoque a perda imediata da assistência. No novo modelo, o auxílio seria reduzido gradualmente, com parte dos recursos direcionada à formação de uma reserva financeira para períodos de dificuldade.

A iniciativa busca ampliar a proteção aos trabalhadores informais e aprimorar a gestão pública por meio da integração de dados e revisão dos critérios de acesso, reduzindo distorções na distribuição de recursos e facilitando a transição das famílias rumo à independência financeira, segundo os pesquisadores.

Para entrar em vigor, o projeto depende de mudanças legais e de articulação política. O CDPP apresentou uma minuta de Projeto de Lei. A implementação exige discussões sobre financiamento, critérios de elegibilidade e regras de transição para os atuais beneficiários.

A discussão sobre a eficiência dos gastos sociais ocorre em meio aos esforços do governo federal para equilibrar as contas públicas. Nesta semana, o governo sancionou o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso para conter o avanço das despesas obrigatórias e cumprir as metas orçamentárias, e o ministro do Planejamento e Orçamento Bruno Moretti já sinalizou que novas medidas de contenção devem ser anunciadas em breve, reforçando a pressão por propostas que otimizem os recursos já existentes sem criar custos adicionais ao Tesouro.