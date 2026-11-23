O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira e elevou a expectativa de inflação para 2027. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 2,3% para 1,8%, enquanto a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,8% para 4,5%, atingindo o teto da meta de inflação.

Os novos números constam no Boletim MacroFiscal, divulgado nesta segunda-feira, 23 de novembro, pela Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda. As estimativas foram atualizadas em relação às projeções de setembro.

A revisão para 2027 representa uma redução de 0,5 ponto percentual na expectativa de expansão do PIB e uma elevação de 0,7 ponto percentual na previsão de inflação. Segundo a equipe econômica, o cenário reflete a perspectiva de juros elevados por mais tempo, o encarecimento do crédito e os possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño sobre a produção agropecuária.

Para 2026, o governo também revisou os indicadores. A previsão de crescimento do PIB passou de 2% para 1,9%, enquanto a inflação esperada subiu de 4,9% para 5,3%.

Se confirmada, a inflação de 2026 ficará 0,8 ponto percentual acima do limite de 4,5% estabelecido para a meta perseguida pelo Banco Central.

O regime brasileiro de metas de inflação estabelece um objetivo central de 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Por que o governo reduziu a projeção do PIB para 2027?

A Secretaria de Política Econômica atribui a redução da expectativa de crescimento em 2027 principalmente à manutenção dos juros e do custo do crédito em níveis elevados por mais tempo do que o previsto anteriormente.

Segundo o boletim, a perspectiva de uma redução mais gradual da taxa básica de juros, a Selic, deve continuar pressionando setores mais dependentes de financiamento, especialmente a indústria.

A projeção para a Selic acumulada em 2027 passou de 12,67% para 12,93% na nova grade de parâmetros do governo.

Outro fator considerado pela equipe econômica é o desempenho esperado da agropecuária. O governo prevê uma contribuição menor do setor para o crescimento econômico, diante dos possíveis impactos do El Niño sobre as condições climáticas e a produção agrícola.

O documento também aponta um menor carregamento estatístico para 2027, ou seja, um efeito menos favorável do nível de atividade econômica observado no fim de 2026 sobre o crescimento do ano seguinte.

Apesar da revisão, a Fazenda considera que o mercado de trabalho, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das apostas eletrônicas devem contribuir para sustentar o consumo das famílias.

Inflação de 2027 sobe para o teto da meta

A elevação da projeção de inflação para 2027 foi a maior revisão do IPCA entre os anos analisados no boletim.

A expectativa de inflação passou de 3,8% para 4,5%, patamar que corresponde ao limite máximo de tolerância da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança reflete uma combinação de expectativas inflacionárias mais elevadas, desvalorização do real e aumento previsto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre gasolina, diesel e gás de cozinha.

A equipe econômica também considera possíveis efeitos da reforma tributária e do fim da escala de trabalho 6x1 sobre os preços.

Além disso, o governo incorporou às projeções a hipótese de um El Niño mais intenso, com impactos sobre a produção de alimentos, e os efeitos do aumento dos preços dos fertilizantes sobre a safra de 2027.

O subsecretário de Política Macroeconômica da SPE, Rafael Leão, alertou para os riscos de uma combinação de fatores que pode pressionar os preços dos alimentos no próximo ano.

Segundo ele, o cenário reúne possíveis perdas na produção agrícola decorrentes do clima e efeitos da desvalorização cambial, que encarece insumos importados.

A secretária de Política Econômica, Débora Freire, também defendeu que a inflação de alimentos seja enfrentada por medidas estruturais, especialmente diante da maior exposição da produção agrícola aos eventos climáticos.

O documento aponta, por outro lado, que a desaceleração da economia e a manutenção dos juros elevados podem contribuir para conter parte das pressões inflacionárias.

Governo também reduz crescimento e eleva inflação em 2026

A revisão das projeções para este ano foi menos intensa do que a realizada para 2027.

No caso do PIB, a expectativa passou de crescimento de 2% para 1,9%. Segundo a SPE, a mudança está concentrada principalmente no desempenho da indústria de transformação, afetada pelo custo elevado do crédito e pelas incertezas associadas ao processo eleitoral.

A projeção de crescimento da indústria em 2026 foi reduzida de 1,7% para 1,4%, enquanto a estimativa para o setor de serviços passou de 1,8% para 1,7%.

Na direção contrária, a expectativa de expansão da agropecuária foi elevada de 2,8% para 3,1%.

Para o terceiro trimestre, a equipe econômica prevê estabilidade do PIB em relação aos três meses anteriores, depois de uma alta de 0,4% entre abril e junho.

Já a projeção de inflação para 2026 foi elevada de 4,9% para 5,3%. O governo aponta como fatores de pressão a alta dos preços de alimentos, a desvalorização cambial e os efeitos das tensões internacionais sobre os preços do petróleo.

Com as novas estimativas, o governo passou a projetar inflação acima do teto da meta em 2026 e exatamente no limite superior em 2027.

Dólar mais alto preocupa equipe econômica

A desvalorização do real também entrou no cenário de revisão das projeções econômicas.

A estimativa para a taxa média de câmbio em 2027 passou de R$ 5,23 para R$ 5,34 por dólar. Para 2026, o valor projetado foi elevado de R$ 5,16 para R$ 5,19.

Nesta segunda-feira, o dólar chegou a superar R$ 6 durante o pregão, antes de encerrar o dia cotado a R$ 5,92.

Segundo Débora Freire, parte relevante da valorização recente da moeda americana está associada a fatores internacionais, entre eles a perspectiva de juros mais elevados nas economias desenvolvidas.

A secretária afirmou que o governo busca reduzir as incertezas fiscais e melhorar as expectativas dos agentes econômicos.

Nesse contexto, a equipe econômica considera o projeto de lei complementar que trata do pacote fiscal uma das medidas para fortalecer a gestão orçamentária e contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo.

Freire também reconheceu a necessidade de discutir medidas adicionais para enfrentar o crescimento das despesas obrigatórias, em um cenário de envelhecimento da população e mudanças nas relações de trabalho.

Projeções fiscais também pioram para 2027

Além das estimativas de crescimento e inflação, o boletim apresenta uma atualização das expectativas de mercado para as contas públicas, reunidas no Prisma Fiscal.

Para 2027, a mediana das projeções de déficit primário passou de R$ 45,35 bilhões para R$ 45,29 bilhões negativos, uma pequena melhora na comparação com setembro.

Já a expectativa para a dívida bruta do governo geral aumentou de 87% para 87,31% do PIB.

Em 2026, a mediana do déficit primário projetado passou de R$ 52,27 bilhões para R$ 53,37 bilhões, enquanto a estimativa para a dívida bruta subiu de 83,20% para 83,41% do PIB.

Os indicadores do Prisma Fiscal representam expectativas de mercado, e não projeções próprias da Secretaria de Política Econômica.

A atualização do cenário ocorre em um momento em que a equipe econômica busca conciliar o controle das despesas públicas com a desaceleração da atividade e as pressões sobre a inflação.

As novas estimativas serão acompanhadas nas próximas divulgações do Boletim MacroFiscal, à medida que forem conhecidos os resultados da atividade econômica, da inflação e das contas públicas.