O governo prepara um conjunto de medidas para aumentar a eficiência dos gastos públicos sem comprometer os direitos sociais, afirmou nesta quarta-feira, 25, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti. As propostas serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e podem ser encaminhadas ao Congresso ainda neste ano.

Questionado sobre a possibilidade de mudanças nos pisos constitucionais de saúde e educação, Moretti não confirmou nem descartou alterações. Ele ressaltou, porém, que as iniciativas seguem a orientação de Lula de preservar os direitos sociais e manter as contas públicas em ordem.

"Não temos a PEC, temos um conjunto de medidas para discutir dentro do debate mais amplo do cenário econômico. Ele sempre diz: 'Façam o que for necessário para entregar as contas públicas em ordem, para entregar o superávit primário de 0,1%'”, disse o ministro em coletiva de imprensa.

Segundo Moretti, o objetivo é identificar oportunidades de racionalização das despesas e melhorar a qualidade do Orçamento, sem reduzir a proteção social.

O ministro também evitou antecipar qual instrumento legislativo será utilizado para implementar as mudanças. Disse que a escolha dependerá do tipo de alteração proposta, e não do potencial de economia.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, também afirmou que as propostas não preveem cortes de direitos sociais, embora existam discussões sobre a evolução das despesas obrigatórias.

"Há preocupações sobre as dinâmicas de despesas obrigatórias, mas sem tirar direitos sociais. Tem uma série de propostas que vão ser apresentadas ao presidente, que vai dar a palavra final. Não vão acontecer cortes de direitos sociais. Há discussões sobre a dinâmica de despesas obrigatórias, mas não tem nada a ver com corte de direitos", disse.

Moretti afirmou ainda que há disposição dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir as medidas. A intenção do governo é avançar com a agenda ainda em 2026.

O ministro também demonstrou confiança no cumprimento da meta fiscal de 2027. Segundo ele, a aprovação do ajuste fiscal do governo Lula oferece mais instrumentos para a gestão do Orçamento e dá segurança à equipe econômica para alcançar um superávit primário efetivo de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB).