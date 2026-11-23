A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que assegura a pessoas com deficiência de baixa renda o acesso gratuito a eventos culturais e esportivos em todo o País. A medida, que modifica a atual Lei da Meia-Entrada, também estende o benefício a um acompanhante.

Critérios de acesso e o debate sobre o CadÚnico

Para garantir a isenção total do ingresso, o cidadão precisará cumprir dois requisitos principais: estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e apresentar documentação oficial que comprove a condição de pessoa com deficiência. Para quem não se enquadra nos critérios de baixa renda do CadÚnico, a legislação permanece inalterada, mantendo o direito já garantido à meia-entrada.

A limitação por critério de renda foi uma alteração promovida pela relatora da matéria na comissão, deputada Erika Kokay (PT-DF), cujo substitutivo também incorporou trechos de outros dois projetos. O texto original, de autoria do deputado Duarte Jr. (Avante-MA), previa a gratuidade universal para todas as pessoas com deficiência e seus acompanhantes, independentemente da faixa salarial.

Segundo a relatora Erika Kokay, o ajuste no texto busca justamente equilibrar a promoção da inclusão social com a sustentabilidade financeira das políticas culturais e de lazer — um ponto considerado sensível pelo setor jurídico e pelos produtores de eventos.

Impacto econômico e desafios de implementação

Para Rafaella Krasinski, advogada especialista em direito empresarial e do consumidor, responsável pela estruturação de projetos na Assessoria Talento, encontrar um ponto de equilíbrio é essencial para que a lei funcione na prática. "A sustentabilidade econômica é uma dimensão que precisa integrar qualquer política de ampliação de acesso. A inclusão é um compromisso social incontornável, mas sua implementação também exige responsabilidade na distribuição dos custos envolvidos", aponta a advogada.

O alerta ganha força quando se observa o modelo de financiamento dos espetáculos privados, nos quais a isenção recai diretamente sobre a bilheteria. "Em evento privado, a gratuidade é custeada por quem produz, e cada benefício vale por dois ingressos por causa do acompanhante. A experiência da meia-entrada mostra que esse custo tende a ser repassado aos demais ingressos...", avalia Thiago Campbell, da área de Demandas Estratégicas do Fonseca Brasil Serrão Advogados.

Além do impacto financeiro, a futura aplicação da regra exigirá clareza nas bilheterias e plataformas de venda para evitar burocracia excessiva ao público. "O principal desafio será transformar o direito previsto na legislação em um procedimento simples, uniforme e operacionalmente viável. Para isso, a regulamentação precisa estabelecer critérios claros de comprovação da deficiência e da condição socioeconômica.", conclui Krasinski.

Próximos passos da tramitação

Antes de passar pelo colegiado de Cultura, a proposta já havia recebido o aval da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

O projeto tramita em caráter conclusivo — o que dispensa a votação no Plenário da Câmara, caso não haja recurso. Agora, o texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), última etapa na Casa antes de ser enviado para revisão no Senado Federal.