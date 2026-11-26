CCXP26: evento vai até domingo, 6, com reencontro do elenco de "O Senhor dos Anéis", prévias de lançamentos e um show de Emicida (CCXP/ Omelete/Divulgação)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16h35.
A CCXP26, maior feira de quadrinhos e cultura pop do Brasil, ocorre de 3 a 6 de dezembro no São Paulo Expo. O evento conta com encontros com atores, dubladores e criadores de séries e filmes, além de painéis exclusivos e pré-estreias. A Spoiler Night na quarta-feira antecede o festival para convidados e portadores de ingressos especiais.
A CCXP26 está de volta! A feira começa na quinta-feira, 3 de dezembro, às 12h, e vai até domingo, 6, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. A programação de abertura inclui um encontro com dubladores brasileiros da Marvel e sessões de fotos e autógrafos com Elijah Wood, o Frodo de "O Senhor dos Anéis".
Na véspera, quarta-feira, 2, a Spoiler Night antecipa a visita ao festival das 18h às 21h. A prévia é reservada a convidados e a quem tem o Epic Pass ou o Ingresso Coringa.
O festival acontece no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. Confira os horários de funcionamento divulgados pela organização.
Às 14h, o Palco Universe recebe o painel Marvel: O Multiverso das Vozes. Entre os convidados estão Marco Ribeiro, voz brasileira do Homem de Ferro, e Sérgio Cantú e Manolo Rey, que dublaram as versões do Homem-Aranha interpretadas por Andrew Garfield e Tobey Maguire.
Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd e John Rhys-Davies se reúnem nos palcos Thunder e Omelete para celebrar os 25 anos de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel". O reencontro reúne os intérpretes de Frodo, Merry, Pippin e Gimli.
No Palco Thunder, Christopher Lloyd relembra às 18h os bastidores de papéis como o do cientista Doc Brown, de "De Volta para o Futuro". Às 19h, é a vez de Todd McFarlane, criador de Spawn e quadrinista que marcou a trajetória do Homem-Aranha.
O Globoplay apresenta às 17h cenas inéditas e novidades sobre seus lançamentos de 2027. Às 18h30, o Prime Video leva ao Palco Thunder o filme "Matador de Aluguel 2" e a série "Vought: A Origem", que se passa antes dos eventos de "The Boys".
Às 19h45, Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson sobem ao mesmo palco para falar sobre "Tulsa King" e "Frisco King", séries do Paramount+.
A Crunchyroll leva Emicida ao Palco Thunder às 14h15 para um show que também terá anúncios sobre a programação de 2027. Às 15h15, o elenco de "Avenida Brasil 2" apresenta novidades da continuação da novela. O painel também terá Marta para falar sobre sua cinebiografia e a revelação do mascote da Copa do Mundo Feminina de 2027.
Às 18h30, a HBO Max encerra a agenda do Palco Thunder com "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Nick Frost e Daniel Rigby, intérpretes de Hagrid e tio Valter, participam ao lado da showrunner Francesca Gardiner para apresentar bastidores da adaptação.
A Mundo Ticket é a bilheteria oficial do festival. A página de ingressos da CCXP26 reúne os valores do lote e dá acesso à compra. A programação oficial pode ser filtrada por dia, palco ou tipo de atração e está sujeita a alterações.