A CCXP26 está de volta! A feira começa na quinta-feira, 3 de dezembro, às 12h, e vai até domingo, 6, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. A programação de abertura inclui um encontro com dubladores brasileiros da Marvel e sessões de fotos e autógrafos com Elijah Wood, o Frodo de "O Senhor dos Anéis".

Na véspera, quarta-feira, 2, a Spoiler Night antecipa a visita ao festival das 18h às 21h. A prévia é reservada a convidados e a quem tem o Epic Pass ou o Ingresso Coringa.

Quais são os horários da CCXP26?

O festival acontece no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. Confira os horários de funcionamento divulgados pela organização.

Quarta-feira, 2 de dezembro (Spoiler Night) — das 18h às 21h;

— das 18h às 21h; Quinta-feira, 3 de dezembro — das 12h às 21h;

— das 12h às 21h; Sexta-feira, 4 de dezembro — das 12h às 21h;

— das 12h às 21h; Sábado, 5 de dezembro — das 11h às 21h;

— das 11h às 21h; Domingo, 6 de dezembro — das 11h às 20h.

Quais são os destaques da programação?

Quinta-feira, 3 de dezembro

Às 14h, o Palco Universe recebe o painel Marvel: O Multiverso das Vozes. Entre os convidados estão Marco Ribeiro, voz brasileira do Homem de Ferro, e Sérgio Cantú e Manolo Rey, que dublaram as versões do Homem-Aranha interpretadas por Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Sexta-feira, 4 de dezembro

Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd e John Rhys-Davies se reúnem nos palcos Thunder e Omelete para celebrar os 25 anos de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel". O reencontro reúne os intérpretes de Frodo, Merry, Pippin e Gimli.

No Palco Thunder, Christopher Lloyd relembra às 18h os bastidores de papéis como o do cientista Doc Brown, de "De Volta para o Futuro". Às 19h, é a vez de Todd McFarlane, criador de Spawn e quadrinista que marcou a trajetória do Homem-Aranha.

Sábado, 5 de dezembro

O Globoplay apresenta às 17h cenas inéditas e novidades sobre seus lançamentos de 2027. Às 18h30, o Prime Video leva ao Palco Thunder o filme "Matador de Aluguel 2" e a série "Vought: A Origem", que se passa antes dos eventos de "The Boys".

Às 19h45, Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson sobem ao mesmo palco para falar sobre "Tulsa King" e "Frisco King", séries do Paramount+.

Domingo, 6 de dezembro

A Crunchyroll leva Emicida ao Palco Thunder às 14h15 para um show que também terá anúncios sobre a programação de 2027. Às 15h15, o elenco de "Avenida Brasil 2" apresenta novidades da continuação da novela. O painel também terá Marta para falar sobre sua cinebiografia e a revelação do mascote da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Às 18h30, a HBO Max encerra a agenda do Palco Thunder com "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Nick Frost e Daniel Rigby, intérpretes de Hagrid e tio Valter, participam ao lado da showrunner Francesca Gardiner para apresentar bastidores da adaptação.

Onde comprar ingressos para a CCXP26?

A Mundo Ticket é a bilheteria oficial do festival. A página de ingressos da CCXP26 reúne os valores do lote e dá acesso à compra. A programação oficial pode ser filtrada por dia, palco ou tipo de atração e está sujeita a alterações.