A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 23, por 353 votos a 128, o texto do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula (PLP 299/2026), representando uma vitória do governo Lula em uma proposta de caráter orçamentário após derrotas nos últimos anos, como a derrubada do aumento da Medida Provisória do IOF em 2025, que poderia levantar cerca de R$ 10 bilhões aos cofres públicos. O ajuste, agora aprovado nas duas casas do Legislativo, tem impacto positivo estimado de até R$ 56,1 bilhões nas contas públicas em 2027.

Seguindo o ritmo recente de aprovações de pautas econômicas, como foi o caso recente do fim da escala 6x1, o governo agora tem na esteira mais propostas em tramitação no Congresso.

Com um calendário apertado, os trabalhos legislativos estão previstos para terminar em 22 de dezembro, enquanto o governo tenta concluir as principais votações até o dia 17.

Entre as prioridades estão a aprovação do orçamento do próximo ano, a definição da alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), a tramitação de uma nova edição do Desenrola Brasil e medidas relacionadas ao Imposto Seletivo e às apostas esportivas.

Orçamento de 2027 é prioridade imediata

Uma das principais tarefas do Congresso até o fim do ano é votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orçamento de 2027. Os textos são necessários para estabelecer as regras fiscais e a previsão de receitas e despesas do governo no próximo exercício.

A aprovação do pacote fiscal está diretamente relacionada a esse planejamento. A equipe econômica considera as medidas importantes para viabilizar o cumprimento da meta de resultado primário do próximo ano, que prevê superávitde 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 73,2 bilhões.

Congresso precisa definir alíquota de referência da CBS

Outra discussão relevante envolve a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo federal que integra a reforma tributária sobre o consumo. O prazo para que o Senado delibere sobre o tema termina em 15 de dezembro.

O Tribunal de Contas da União (TCU) calculou uma alíquota de referência de 11,3%, mas o percentual é questionado por parlamentares e representantes do setor produtivo, que apontam o risco de aumento da carga tributária.

Caso o Senado não aprove uma resolução até o prazo previsto, a alíquota calculada pelo TCU será aplicada.

Novo Desenrola Brasil tenta avançar no Congresso

O governo também quer aprovar a medida provisória que cria uma nova etapa do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas. A comissão mista responsável pela análise foi instalada na semana anterior.

O deputado Jonas Donizette (PSB-SP) foi escolhido para presidir o colegiado, enquanto o senador Cid Gomes (PSB-CE) assumiu a relatoria. A intenção é votar o relatório até 3 de dezembro e, em seguida, encaminhar o texto para análise dos plenários da Câmara e do Senado.

A proposta autoriza a União a adquirir até R$ 15 bilhões em carteiras de créditos em atraso, que poderão ser renegociadas com descontos e condições de parcelamento. A medida provisória tem validade até março de 2027, mas o governo busca concluir a tramitação ainda neste ano.

Imposto Seletivo e apostas esportivas também estão na agenda

A agenda econômica inclui ainda medidas relacionadas à implementação do Imposto Seletivo, previsto na reforma tributária. Uma das propostas trata das alíquotas que serão aplicadas em 2027. Outra prevê a extensão da validade do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) durante o período de transição para o novo sistema tributário.

O governo também tenta avançar na medida provisória que proíbe a operação e a publicidade de apostas esportivas e jogos on-line. A comissão responsável pela análise do texto ainda não foi instalada, o que dificulta a conclusão da tramitação antes do recesso.

Tarifa Zero enfrenta resistência

Outra proposta na pauta é a PEC da Tarifa Zero, que prevê o uso de R$ 12 bilhões em emendas parlamentares para financiar a gratuidade do transporte público aos fins de semana e feriados.

A proposta foi apresentada em outubro e ainda tramita na Câmara. Para entrar em vigor, uma PEC precisa ser aprovada em dois turnos tanto pelos deputados quanto pelos senadores.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, já manifestou apoio à ideia de gratuidade, mas defende que o financiamento seja feito por outra fonte. A discussão sobre como custear a medida é um dos obstáculos à tramitação.