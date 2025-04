COP30 e reflexão sobre equidade marcam entrega do 4º Mulheres Exponenciais 

Tradicionalmente realizado em março, a 4ª edição do Prêmio Mulheres Exponenciais, promovido pela Esfera Brasil, destacou, na noite de segunda-feira, 31, o protagonismo feminino em diferentes áreas: Inovação e Tecnologia, Compromisso Público, Empreendedorismo, Gestão Pública, Educação, Sustentabilidade e Impacto Social.

Falando sobre o desenvolvimento sustentável e a expectativa global para a realização da COP30 em Belém (PA), a secretária nacional de Mudança do Clima no Ministério do Meio Ambiente e CEO da COP30, Ana Toni, reforçou que não imagina que o evento seja enfraquecido por uma postura negacionista de Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos, visto por muitos como país mais rico do planeta.

“Infelizmente, isso já aconteceu antes, no último governo do presidente Trump. Obviamente, os EUA são um país importantíssimo, com muita tecnologia, que traz recursos não só para o próprio território, mas para o exterior. Agora, essa foi uma opção do governo federal dos EUA. No acordo de Paris, nós temos 198 países. Um saiu, mas 197 estão comprometidos em fortalecer o multilateralismo climático”, garantiu.

Ana Toni reconheceu o desafio de sediar a COP em Belém e reforçou o simbolismo de realizar uma conferência dessa proporção no coração da Amazônia. “Se uma COP, que é a reunião mais importante de sustentabilidade, não pode ser sediada no lugar que é o símbolo da sustentabilidade, então deve ter algum problema com a COP, e não com este lugar”, ponderou.

Equidade

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, que dividiu o palco com Ana Toni no painel de abertura mediado por Cris Guterres, ressaltou o compromisso da instituição em executar as políticas do governo federal e “dar o exemplo” para outras empresas.

“Fico muito feliz em dizer que, se no mundo serão necessários 164 anos para que as mulheres consigam a igualdade de gênero, no Banco do Brasil, em 2030, nós vamos alcançar isso. Em 2025, alcançamos 30% de mulheres em cargos de liderança, e já somos metade do quadro do banco. Mas para 2030, nossa ambição é termos 50% de mulheres em cargos de liderança”, revelou.

A presidente acrescentou, ainda, que “diversidade gera diversidade” e que é necessário agir com intenção a fim de gerar as mudanças desejadas. Em 2024, o Banco do Brasil concedeu quase R$ 70 bilhões em crédito para empresas e microempresas que têm mulheres na liderança.

Durante o evento, foram entregues as seguintes premiações:

Inovação e Tecnologia: Ana Estela Haddad, secretária nacional de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde;

Compromisso Público: Mayara Noronha, primeira-dama de Brasília e conselheira de Políticas Públicas do Distrito Federal;

Empreendedorismo: Karla Marques, vice-presidente do Grupo Cimed;

Gestão Pública: Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Educação: Lilian Esteves, conselheira do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli);

Sustentabilidade: Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima no Ministério do Meio Ambiente e CEO da COP30;

Impacto Social: Alcione Albanesi, fundadora da ONG Amigos do Bem.

Homenagem

Como forma de valorizar a pessoa com Síndrome de Down, Jamille Rosa, cabeleireira, maquiadora e influenciadora, foi homenageada no palco do 4º Prêmio Mulheres Exponenciais, uma referência ao Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março e sempre lembrado durante a premiação anual da Esfera Brasil para mulheres de impacto.