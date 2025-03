Brasil precisa de mais empresas que se dediquem à educação, diz Lilian Esteves

Usar a tecnologia para formar líderes tem sido o foco da empresária e filantropa Lilian Esteves, conselheira do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) – faculdade de tecnologia sem fins lucrativos fundada pelo BTG Pactual. Lilian é a premiada na categoria Educação do 4º Prêmio Mulheres Exponenciais, da Esfera Brasil.

A criação da faculdade foi inspirada por uma demanda de investidores externos do setor, que justificavam a falta de investimentos no Brasil pela falta de engenheiros em nosso país. “Nós temos um pouco mais de 600 alunos. Hoje é uma visão mais pragmática e muito focada em excelência, em resultado. Então, eu acho que esses são ingredientes que, na educação, nos inspiraram a trabalhar com o ensino baseado em projetos, para que possamos trazer alunos mais prontos para o mercado de trabalho”, explica.

Lilian acredita que o Brasil precisa de mais iniciativas similares ao Inteli, dedicando-se à educação e ajudando a construir o caminho necessário para que o país dê um salto na formação de profissionais.

“O processo não é fácil para ninguém. Tem de ter suor, tem de realmente estudar, ler jornal, se informar e ir além das suas capacidades técnicas. O bom profissional tem de estudar o tempo todo, ainda mais em tecnologia. Enquanto você dorme, a tecnologia já evoluiu mais do que a sua capacidade de aprender, então isso é fundamental, estudar e acreditar na sua capacidade. Não há limites para quem faz isso tudo”, afirma.

Desde 2022, o Prêmio Mulheres Exponenciais celebra a atuação transformadora de personalidades que se destacam em diferentes áreas. Mulheres que trabalham pelo avanço do Brasil integram tanto o âmbito público quanto o privado, e suas iniciativas devem ser devidamente reconhecidas.

Assista ao vídeo completo da entrevista com Lilian Esteves: