Alcione Albanesi projeta sucesso ainda maior para a ONG Amigos do Bem: “É só o começo”

Entre o Natal de 1992 e o Ano Novo de 1993, Alcione Albanesi juntou-se a 20 amigos, arrecadou 1.500 cestas básicas e foi de São Paulo ao interior de Pernambuco. No semiárido, encontrou vilarejos em situação de extrema pobreza, sem infraestrutura básica e com moradores sem registro de nascimento. A experiência foi um marco e motivou a criação da organização não-governamental (ONG) Amigos do Bem, em 1993. Hoje, Alcione é a premiada na categoria Impacto Social do 4º Prêmio Mulheres Exponenciais, da Esfera Brasil.

Enquanto gerenciava a FLC Lâmpadas, Albanesi desenvolveu um modelo de empreendedorismo social que se tornou referência. Após vender a empresa em 2014, passou a se dedicar integralmente à ONG.

“Desde pequena, eu cresci sempre tendo que olhar para o lado, tendo a solidariedade presente sempre. Então, isso já fazia parte dos valores da nossa família”, lembra. E acrescenta: “Eu sempre tive muita coragem, e ela é muito importante em tudo o que eu faço. A coragem com sensatez e esforço me levaram até onde eu cheguei”.

Hoje, a Amigos do Bem impacta 300 povoados no interior de três estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas e Ceará, com o apoio de quase 11 mil voluntários. Suas iniciativas abrangem educação, geração de renda, moradia, saúde e acesso à água.

Reconhecida pela ONU Brasil como liderança de impacto do ODS 1 (erradicação da pobreza), Albanesi busca ampliar a sustentabilidade da ONG, que já cobre 30% de suas ações com a venda de produtos próprios. “Se não tivéssemos pessoas para construir [esse trabalho] juntos, jamais teríamos chegado onde chegamos. Somos um dos maiores projetos sociais do nosso país, e é só o começo”, afirma.

Desde 2022, o Prêmio Mulheres Exponenciais celebra a atuação transformadora de personalidades que se destacam em diferentes áreas. Mulheres que trabalham pelo avanço do Brasil integram tanto o âmbito público quanto o privado, e suas iniciativas devem ser devidamente reconhecidas.

Assista ao vídeo completo da entrevista com Alcione Albanesi: