Karla Marques reflete sobre a própria carreira: “É preciso estar pronto para o que vier”

Com uma trajetória profissional iniciada aos 17 anos, a vice-presidente do Grupo Cimed, Karla Marques, descreve a evolução de sua carreira como um processo orgânico. Ela passou a assumir cargos de maior responsabilidade ao longo dos anos e, a partir da dinâmica familiar, a empresa chegou à estrutura consolidada que hoje apoia o sucesso da marca.

Karla será premiada na categoria Empreendedorismo do 4º Prêmio Mulheres Exponenciais, da Esfera Brasil, que acontece no dia 31 de março. Com mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram e 1,7 milhão no TikTok, ela compartilha sua rotina e inova em um setor tradicional. Sob sua liderança, parcerias com marcas como Fini e Mattel impulsionaram a Cimed, que alcançou R$ 3 bilhões em faturamento em 2023.

“A gente tem uma frase que nos move muito e veio do meu pai, que é o ‘crescimento infinito’. Só depende da sua vontade de crescer. E aqui nós temos uma vontade infinita de crescer. Então queremos e temos, dentro das nossas missões, ser uma das maiores do Brasil”, revela a empresária. Aos 50 anos, a vice-presidente se tornou referência em gestão e presença digital.

Desde 2022, o Prêmio Mulheres Exponenciais celebra a atuação transformadora de personalidades que se destacam em diferentes áreas. Mulheres que trabalham pelo avanço do Brasil integram tanto o âmbito público quanto o privado, e suas iniciativas devem ser devidamente reconhecidas.

A premiação visa não apenas homenagear conquistas individuais, mas também promover mudanças que apoiem e promovam a igualdade de oportunidades para todas. Para tal, foi firmado um compromisso em ampliar as vozes dessas mulheres, estimulando a equidade de gênero.

Assista ao vídeo completo da entrevista com Karla Marques: