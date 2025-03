Empatia é incentivo necessário para atingir metas, diz homenageada do Prêmio Mulheres Exponenciais

Para a auxiliar de cabeleireira e maquiadora Jamille Rosa, de 29 anos, “empatia” é a palavra-chave para a forma como ela conduz a vida. A jovem faz parte do Instituto Simbora Gente, que trabalha em prol de favorecer o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual.

Jamille é a homenageada do 4º Prêmio Mulheres Exponenciais, da Esfera Brasil, que será realizado no dia 31 de março. O mês marca também um período de conscientização em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado hoje, dia 21. “A gente [dá] passos de cada vez. Tem que ter empatia com todo mundo. Eu tenho porque incentivo as pessoas a fazerem justo como eu, porque eu sou assim, gosto de mim assim. A gente traz pessoas com Síndrome de Down que têm capacidade de fazer as coisas. Eu faço minhas coisas”, afirma a maquiadora.

Desde 2022, o Prêmio Mulheres Exponenciais celebra a atuação transformadora de personalidades que se destacam em diferentes áreas. Mulheres que trabalham pelo avanço do Brasil integram tanto o âmbito público quanto o privado, e suas iniciativas devem ser devidamente reconhecidas.

A premiação visa não apenas homenagear conquistas individuais, mas também promover mudanças que apoiem e promovam a igualdade de oportunidades para todas. Para tal, foi firmado um compromisso em ampliar as vozes dessas mulheres, estimulando a equidade de gênero – em um cenário onde todas tenham a liberdade e o apoio necessários para alcançar seu pleno potencial.

Assista ao vídeo completo da entrevista com Jamille Rosa: