Pesquisa governo do RS junho: Onyx tem 25%, e Leite, 20%

Veja os principais destaques da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA ao governo do Rio Grande do Sul. Para a pesquisa, foram ouvidas 1.000 pessoas do estado do Rio Grande do Sul entre os dias 10 e 15 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RS-04825/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Leia o relatório completo.

Onyx na frente

A quatro meses da eleição, a disputa ao governo do Rio Grande do Sul traz uma indefinição de quem estaria no primeiro lugar de um eventual primeiro turno. De acordo com a pesquisa eleitoral, o ex-ministro e deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) aparece com 25% das intenções de voto, seguido do ex-governador Eduardo Leite (PSDB), com 20%. Os números são de uma pergunta estimulada, em que os nomes são apresentados previamente aos entrevistados. Considerando a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário é de empate.

Eduardo Leite confirmou pré-candidatura

Vale ressaltar que, enquanto a pesquisa foi feita, o ex-governador Eduardo Leite confirmou, na segunda-feira, 13, que concorrerá à reeleição. Ele renunciou ao cargo no fim de março com a intenção de ser o escolhido do PSDB para disputar a Presidência. Na ocasião, ele não falou exatamente qual seria seu caminho e qual posto pretendia se candidatar em 2022. Afirmou ainda que "todas as possibilidades" estavam em aberto, e não descartou brigar pelo governo estadual.

Segundo turno: Onyx tem vantagem

EXAME/IDEIA testou sete possíveis cenários de segundo no Rio Grande do Sul. Onyx está em primeiro em todos os confrontos, sendo o mais apertado contra Eduardo Leite (36% a 32%). Nas outras simulações com o ex-governador, ele aparece em primeiro, mas tecnicamente empatado, dentro da margem de erro da pesquisa.

Senado tem disputa embaralhada

A pesquisa mostra que a disputa para vaga de Senador pelo Rio Grande do Sul está indefinida. Em uma pergunta estimulada, quatro nomes aparecem empatados ou no limite da margem de erro: Hamilton Mourão (Republicanos), com 19%, Manuela D'Ávila, com 17%, Ana Amélia Lemos (PSD), tem 15%, e Lasier Martins (Podemos), que concorre à reeleição, aparece com 11%.

Bolsonaro tem vantagem no RS

Em uma eventual disputa ao Palácio do Planalto em primeiro turno, com recorte feito apenas no estado do Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em primeiro lugar, com 39% das intenções de voto. Depois dele está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 30%, seguido de Ciro Gomes (PDT), com 9%, e Simone Tebet (MDB), que tem 4%. A amostra da pesquisa é a mesma ao governo do estado, mas com registro no TSE sob número BR-07314/2022.

