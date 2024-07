Corona Cero cria espaço exclusivo para transmissão dos Jogos Olímpicos no coração financeiro de SP

Nunca a chamada “short friday” veio tanto a calhar como nesta sexta-feira, 26, dia da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris — o início está previsto para às 14h30, no horário de Brasília. De olho em quem trabalha na região da Avenida Faria Lima, a Corona Cero, cerveja patrocinadora global das Olimpíadas 2024, montou um espaço personalizado da marca com cadeiras de praia ao ar livre e um supertelão de 4 metros para a transmissão da abertura dos Jogos Olímpicos e algumas das competições. E para a inauguração do espaço nesta sexta-feira, 26, haverá um show surpresa com um artista nacional, mas nada de spoilers por aqui.

Com a iniciativa, a marca de cerveja premium da Ambev convida a todos para fazer uma pausa ou outra durante o trabalho para conferir as provas mais aguardadas — e a torcer pelos atletas brasileiros.

O espaço montado pela cerveja zero álcool encontra-se no vão do Edifício Pátio Victor Malzoni — fica na altura do número 3.477 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Com entrada gratuita, vai funcionar de 26 de julho até 2 de agosto, das 9h às 19h.

Além de transmitir em um telão a abertura e diversas provas, sempre ao vivo, o espaço vai oferecer para todo mundo, gratuitamente, duas Corona Cero e uma Corona Extra. Um dos objetivos da ação, afinal, é incentivar o consumo responsável de bebidas alcoólicas, compromisso assumido pela Ambev.

Corona Cero também vai disponibilizar um cupom do aplicativo de bebidas Zé Delivery oferecendo 15% de desconto na aquisição do produto.

Ponto de encontro e celebração

A ideia é espalhar o espírito de “short friday” por toda a Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, ao longo dos Jogos Olímpicos. Em São Paulo, a correria profissional tem a intensidade de uma maratona olímpica. Mas não precisa ser todo dia. Profissionais da Faria Lima que raramente conseguem parar de trabalhar para assistir a grandes eventos esportivos terão mais chances, com o espaço imersivo a céu aberto montado pela Corona Cero, de conferir pelo menos as provas mais disputadas dos Jogos Olímpicos.

“Corona Cero convida as pessoas a deixarem de lado as telas dos computadores por alguns momentos para se concentrarem no telão com imagens das Olimpíadas diretamente de Paris”, diz Gabriela Gallo, head de Corona no Brasil. “Ao criar um espaço exclusivo para os torcedores vindos dos escritórios, a marca busca transformar a avenida em um ponto de encontro e celebração, integrando o espírito olímpico ao cotidiano dos profissionais, promovendo momentos de ouro com moderação”.

Trata-se da primeira cerveja sem álcool na história a patrocinar os Jogos Olímpicos, parceria que foi estendida até a edição de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. De origem mexicana, a Corona defende o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal e é uma grande entusiasta de momentos de descontração ao ar livre, de preferência em dias ensolarados — daí o espaço a céu aberto no “vão do Google”. Não por acaso, a marca lançou a primeira cerveja zero álcool do mundo rica em vitamina D, a Corona Cero “Sunbrew”.

Que comecem os Jogos Olímpicos!

Corona Cero: Transmissão da Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e das competições

Onde: “Vão do Google”

Edifício Pátio Victor Malzoni (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Itaim Bibi, São Paulo)

Quando: de 26 de julho (sexta-feira) a 2 de agosto (sexta-feira)

Horário: das 9h às 19h

Ingresso: Entrada gratuita