Pesquisa presidente junho: Lula tem 45%, e Bolsonaro, 36%, no primeiro turno

Leia abaixo os principais dados da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA presidencial. Foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 17 e 22 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02845-2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

1º turno: Lula e Bolsonaro na frente

Se o primeiro turno da eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) passariam para o segundo turno. De acordo com a pesquisa eleitoral, o petista tem 45% das intenções de voto, e o atual ocupante do Palácio do Planalto aparece com 36%. Ciro Gomes (PDT) tem 7%, e Simone Tebet (MDB), 3%. Os números são de uma pergunta estimulada, em que os nomes são apresentados em forma de lista aos entrevistados.

Doria fora da corrida

Essa é a primeira pesquisa EXAME/IDEIA desde que João Doria (PSDB) desistiu de concorrer à Presidência e os tucanos decidiram apoiar a pré-candidatura da senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, formando uma chapa da terceira via, que inclui ainda o Cidadania. Na sondagem feita em maio, o ex-governador de São Paulo pontuou 2%. Também houve a definição de que Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, vai disputar a reeleição. Por conta disso, não há como comparar com precisão as duas pesquisas, mas tanto Lula quanto Bolsonaro cresceram quatro pontos percentuais neste cenário de junho, sem a presença de um pré-candidato do PSDB, uma diferença que supera a margem de erro da sondagem.

Segundo turno: diferença de 7 pontos

Em relação à pesquisa eleitoral feita há um mês, Lula e Bolsonaro ganharam dois pontos percentuais de intenção de voto em um segundo turno. O número de crescimento está dentro da margem de erro da pesquisa e mantém a diferença entre os dois, alcançada em maio deste ano, que é de sete pontos. A pesquisa simulou ainda mais quatro cenários de segundo turno. O ex-presidente venceria os confrontos com Ciro Gomes e Simone Tebet. Bolsonaro também venceria as disputas com o ex-governador do Ceará e com a senadora.

Avaliação de governo estável

Desde março, a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro está em um patamar considerado estável. Maurício Moura, fundador do IDEIA, explica que é importante ficar atento a este número porque ele tem relação direta em como o eleitor vota. Outro ponto destacado pelo fundador do IDEIA é a taxa de rejeição. Em uma pergunta feita sobre qual nome o eleitor não votaria de jeito nenhum, Bolsonaro tem 44% das menções, e Lula é citado por 42%. “Nesse momento, a rejeição ao governo maior proporciona a liderança do Lula, mas quem chegar com uma rejeição menor em outubro será o vencedor”, diz Moura.

