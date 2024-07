TIPS: O que são e como podem ser uma oportunidade de investimento para brasileiros

Os Treasury Inflation-Protected Securities – ou simplesmente TIPS - são títulos emitidos pelo Tesouro Americano que oferecem uma proteção contra a inflação.

A remuneração desses títulos é composta pelo índice de preços ao consumidor americano (CPI) acrescido de uma taxa prefixada. Esses títulos são semelhantes aos Tesouro IPCA do Tesouro Direto no Brasil, com a diferença de que a correção nos TIPS ocorre no pagamento dos cupons trimestrais.

De acordo com Paula Zogbi, da fintech Nomad, que oferece serviços financeiros globais aos brasileiros, investir em TIPS pode ser uma boa estratégia para quem vive no Brasil. "Para quem está no Brasil, esse tipo de investimento oferece, além de proteção contra a inflação, proteção contra a variação cambial, já que tanto as aplicações como os rendimentos ocorrem em dólares," explica Zogbi.

Isso significa que, além de proteger o poder de compra frente à inflação dos Estados Unidos, o investidor brasileiro também se beneficia da valorização do dólar frente ao real.

Outra vantagem destacada por Zogbi é a diversificação que os TIPS proporcionam em uma carteira de renda fixa. "É uma maneira também de diversificar sua carteira de renda fixa no exterior, já que a maioria dos títulos desse mercado são pré-fixados," comenta.

Com a diversificação, o investidor pode reduzir os riscos associados a uma única classe de ativos, equilibrando melhor seu portfólio.

Para investir em TIPS, mesmo morando no Brasil, é necessário abrir uma conta em uma instituição que ofereça acesso a investimentos no exterior, como a Nomad. "Com a conta aberta, é necessário fazer a transferência de reais para dólares e buscar os ativos para investir," orienta Zogbi.

Existem duas maneiras principais de se expor a TIPS: diretamente, comprando os títulos, ou indiretamente, através de ETFs (fundos listados em bolsa) que replicam essa estratégia através de uma cesta de ativos.