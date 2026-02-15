Eleições

Guia do EleitorPesquisasPoliticos

Como imprimir o título de eleitor pelo site do TSE?

Versão impressa em casa é alternativa para quem quiser levar outro modelo do documento no dia das eleições

Título de eleitor: versão impressa do documento pode ser obtida pelo site do TSE ou aplicativo e-Título (Divulgação/TSE)

Título de eleitor: versão impressa do documento pode ser obtida pelo site do TSE ou aplicativo e-Título (Divulgação/TSE)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09h00.

Para votar nas eleições, é necessário apresentar um documento oficial com foto (como o RG) e o título de eleitor. Para quem não tiver o documento físico ou não quiser apresentar o celular com o título digital, é possível imprimir o título de eleitor.

Quem já tiver emitido o título de eleitor e estiver com a situação regular — ou seja, apto a votar neste ano — pode solicitar a impressão do documento diretamente de casa, gratuitamente.

Como imprimir o título de eleitor?

O título pode ser impresso pelo sistema Autoatendimento Eleitoral — Título Net do TSE ou por meio do aplicativo e-Título, que está disponível para celulares dos sistemas operacionais iOS e Android.

Como imprimir o título pelo site do TSE?

Primeiro, é necessário acessar a página do Autoatendimento no site.

Página do Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Reprodução/TSE)

Depois é necessário clicar na opção "Título Eleitoral", em azul na imagem acima.

Na página seguinte, a opção é a 8: "Imprima seu título eleitoral".

O site então pede para que realize o login, preenchendo com o número do título de eleitor ou o CPF, data de nascimento e nome da mãe e do pai.

Com o login feito, o site já irá te levar para a página com o documento em PDF contendo todos os seus dados, conforme exemplo abaixo.

Como imprimir pelo aplicativo e-Título?

Para imprimir o título pelo aplicativo, é necessário já ter o aplicativo baixado no celular.

Ao abrir o e-Título, clique na parte com "Mais Opções", disponível no canto inferior da tela.

Depois, é necessário seguir para "Outras opções" e, então, "imprimir o título eleitoral".

A próxima página deve conter o documento do título em PDF, com a opção de baixar ou mandar imprimir o arquivo.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:EleiçõesEleições 2026

Mais de Eleições

e-Título: tire suas dúvidas sobre o Título Eleitoral digital

Com quantos anos o brasileiro pode votar?

Quando cai a eleição do ano que vem? Confira as datas de 2026

Mais na Exame

Brasil

Preços nos restaurantes vão subir até 10% com fim da 6x1, diz presidente da Abrasel

Inteligência Artificial

Plataforma usa IA para mapear e-mails e perfilar famosos e milionários ligados a Jeffrey Epstein

Pop

Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 15 de fevereiro

Tecnologia

YouTube lança app para Apple Vision Pro