Quanto rende R$ 12.000 por mês com a Selic a 14,75%?

Com a taxa Selic em 14,75% ao ano, muitos investidores buscam entender o impacto dessa alta nos rendimentos de seus investimentos. Para quem tem R$ 12.000 disponíveis, é importante avaliar as opções mais seguras e rentáveis. Entenda quanto você pode esperar de retorno, mês a mês, com as opções mais populares, como o Tesouro Selic e CDBs.

O que é a Selic e como ela afeta seus investimentos?

A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Quando a Selic sobe, os juros no mercado também aumentam, tornando os investimentos mais atraentes para quem busca segurança e rentabilidade. Essa taxa de 14,75% ao ano, que é o patamar atual, tem um impacto direto nas aplicações financeiras, especialmente nas de baixo risco, como os títulos públicos atrelados à Selic.

Entre as opções mais procuradas para investimentos de baixo risco, o Tesouro Selic é uma das mais populares. Esse título do governo oferece uma rentabilidade próxima à variação da taxa Selic e, portanto, tem se tornado uma escolha comum para quem deseja uma rentabilidade mais alta, mas sem abrir mão da segurança.

Quanto rende o Tesouro Selic com a Selic a 14,75%?

Com a Selic a 14,75% ao ano, o rendimento mensal do Tesouro Selic gira em torno de 1,16% ao mês (considerando o efeito da Selic anual transformado para mensal). Aplicando esse rendimento sobre R$ 12.000, o cálculo seria:

Rendimento mensal = R$ 12.000 x 1,16% = R$ 139,20

Ou seja, investindo R$ 12.000 no Tesouro Selic com a Selic a 14,75%, você ganharia aproximadamente R$ 139,20 por mês. Embora o rendimento não seja gigantesco no curto prazo, ele é seguro e está atrelado à taxa de juros básica da economia, o que torna o investimento bastante atrativo em tempos de alta.

Quanto rende um CDB atrelado à Selic?

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) são uma alternativa popular para quem busca investimentos de baixo risco, especialmente os que têm rentabilidade atrelada à taxa DI, que está próxima de 14,65% ao ano. Muitos oferecem retornos que variam entre 100% e 120% da taxa DI, o que significa que esses investimentos podem render de forma semelhante ou até superior ao Tesouro Selic, dependendo das condições oferecidas pelos bancos.

Se você investir R$ 12.000 em um CDB que paga 100% da DI, o rendimento será praticamente igual ao do Tesouro Selic, já que a DI está em torno de 14,65% ao ano. Porém, se o CDB pagar 120% da DI, o rendimento será maior:

Rendimento mensal = R$ 12.000 x (14,65% x 120% / 12) ≈ R$ 175,80

Ou seja, um CDB com rentabilidade de 120% da DI renderia cerca de R$ 175,80 por mês. Nesse cenário, o CDB seria uma opção vantajosa para quem busca uma rentabilidade superior ao Tesouro Selic e está disposto a investir em instituições financeiras que ofereçam esse tipo de retorno.

Vantagens e desvantagens de cada opção

Tesouro Selic: tem segurança garantida pelo governo federal e rentabilidade atraente em um cenário de juros altos. A liquidez é diária, o que significa que você pode resgatar o valor a qualquer momento, embora o rendimento seja um pouco menor que o de outros investimentos, como CDBs mais agressivos.

tem segurança garantida pelo governo federal e rentabilidade atraente em um cenário de juros altos. A liquidez é diária, o que significa que você pode resgatar o valor a qualquer momento, embora o rendimento seja um pouco menor que o de outros investimentos, como CDBs mais agressivos. CDB: pode oferecer uma rentabilidade superior ao Tesouro Selic, especialmente se o CDB for de bancos menores, mas exige atenção para a tributação e a possibilidade de menor liquidez, já que alguns CDBs exigem prazos de carência.

Vale a pena investir na alta dos juros?

Investir durante a alta dos juros pode ser vantajoso, principalmente para quem busca segurança e rentabilidade previsível. Opções como o Tesouro Selic, CDBs atrelados à Selic e LCIs/LCAs oferecem boas oportunidades de rendimento, especialmente em momentos em que a taxa básica de juros está elevada. Contudo, é importante analisar o seu perfil de investidor e seus objetivos financeiros antes de tomar qualquer decisão.