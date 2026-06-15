Economia

Macro em Pauta

Mercado sobe projeção do IPCA para 5,30%; expectativa para Selic chega a 13,75%

Boletim Focus elevou a expectativa do dólar e do Pib em 2026

Banco Central (Leandro Fonseca/Exame)

Banco Central (Leandro Fonseca/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 08h34.

Última atualização em 15 de junho de 2026 às 08h44.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central aumentaram a expectativa da Selic em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8.

A projeção do IPCA para 2026 também subiu pela décima terceira semana consecutiva, saindo de 5,11% para 5,30%.

A expectativa do PIB em 2026 aumentou de 1,91% para 1,96%.

As projeções para o dólar apresentaram queda em 2026, 2027 e 2029.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 5,11% para 5,30%.

Para 2027, a expectativa avançou de 4,03% para 4,10%.

Em 2028, a projeção subiu de 3,65% para 3,68%. Para 2029, a estimativa se manteve em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 aumentou de 1,91% para 1,96%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 1,70%. Para 2028 e 2029, a estimativa seguiu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa para a Selic de 13,50% para 13,75%.

Em 2027, a projeção cresceu de 11,50% para 12%.

A estimativa subiu de 10,00% para 10,25% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas aumentaram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, de R$ 5,15 para R$ 5,20.

Para 2027, a projeção cresceu de R$ 5,20 para R$ 5,25.

Em 2028, a estimativa se manteve em R$ 5,30. Em 2029, a projeção subiu de R$ 5,35 para R$ 5,40.

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