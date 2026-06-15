Mercado sobe projeção do IPCA para 5,30%; expectativa para Selic chega a 13,75%

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central aumentaram a expectativa da Selic em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8.

A projeção do IPCA para 2026 também subiu pela décima terceira semana consecutiva, saindo de 5,11% para 5,30%.

A expectativa do PIB em 2026 aumentou de 1,91% para 1,96%.

As projeções para o dólar apresentaram queda em 2026, 2027 e 2029.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 5,11% para 5,30%.

Para 2027, a expectativa avançou de 4,03% para 4,10%.

Em 2028, a projeção subiu de 3,65% para 3,68%. Para 2029, a estimativa se manteve em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 aumentou de 1,91% para 1,96%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 1,70%. Para 2028 e 2029, a estimativa seguiu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa para a Selic de 13,50% para 13,75%.

Em 2027, a projeção cresceu de 11,50% para 12%.

A estimativa subiu de 10,00% para 10,25% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas aumentaram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, de R$ 5,15 para R$ 5,20.

Para 2027, a projeção cresceu de R$ 5,20 para R$ 5,25.

Em 2028, a estimativa se manteve em R$ 5,30. Em 2029, a projeção subiu de R$ 5,35 para R$ 5,40.