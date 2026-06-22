Economia

Macro em Pauta

Mercado aumenta expectativa e projeta Selic em 14% em 2026

Boletim Focus elevou, pela décima quinta semana consecutiva, o IPCA em 2026

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 08h44.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central aumentaram a expectativa do IPCA pela décima quinta semana consecutiva em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 22.

A projeção da Selic para 2026 também subiu de 13,75% para 14%.

A expectativa do PIB em 2026 aumentou, enquanto o dólar para este ano ficou na mesma projeção da semana passada.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 5,30% para 5,33%.

Para 2027, a expectativa avançou de 4,10% para 4,15%.

Em 2028, a projeção subiu de 3,68% para 3,70%. Para 2029, a estimativa se manteve em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 aumentou de 1,96% para 1,98%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 1,70%. Para 2028 e 2029, a estimativa seguiu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa para a Selic de 13,75% para 14%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 12%.

A estimativa ficou em 10,25% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção cresceu de R$ 5,25 para R$ 5,27.

Em 2028, a estimativa se manteve em R$ 5,30. Em 2029, a projeção ficou em R$ 5,40.

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