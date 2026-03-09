Boletim Focus: mercado reduz projeção do dólar para 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central reduziram a projeção do dólar e aumentaram a expectativa da Selic para 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 9.

Para 2026, a estimativa da taxa básica de juros aumentou de 12,00% para 12,13%. Já a projeção para o câmbio recuou de R$ 5,42 para R$ 5,41.

A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ficou estável em 3,91%.

As estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foram mantidas em 1,82%.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 foi mantida em 3,91%.

Para 2027, a expectativa subiu de 3,79% para 3,80%

Em 2028 e 2029, a projeção permaneceu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 foi mantida em 1,82%.

Em 2027, a projeção seguiu em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa de 12,00% para 12,13%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e em 9,50% para 2029.

Câmbio

Os economistas reduziram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 de R$ 5,42 para R$ 5,41.

Para 2027 e 2028, a projeção permaneceu em R$ 5,50.

Em 2029, a estimativa ficou em R$ 5,50.