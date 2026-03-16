Focus: mercado eleva projeção do IPCA de 2026 para 4,10% e Selic a 12,25%

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação, para o PIB e para a Selic em 2026 e reduziram a estimativa para o dólar, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 16.

Para 2026, a estimativa da taxa básica de juros subiu de 12,13% para 12,25%. Já a projeção para o câmbio recuou de R$ 5,41 para R$ 5,40.

A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA aumentou de 3,91% para 4,10%.

As estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 avançaram de 1,82% para 1,83%.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 3,91% para 4,10%.

Para 2027, a expectativa permaneceu em 3,80%.

Em 2028 e 2029, a projeção seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 subiu de 1,82% para 1,83%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa de 12,13% para 12,25%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e em 9,50% para 2029.

Câmbio

Os economistas reduziram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 de R$ 5,41 para R$ 5,40.

Para 2027, a projeção caiu de R$ 5,50 para R$ 5,47.

Em 2028, a estimativa permaneceu em R$ 5,50.

Para 2029, a projeção foi elevada de R$ 5,50 para R$ 5,51.