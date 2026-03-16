Economia

Macro em Pauta

Focus: mercado eleva projeção do IPCA de 2026 para 4,10% e Selic a 12,25%

Relatório do Banco Central também mostra queda na projeção do dólar para R$ 5,40 e leve alta na estimativa de crescimento do PIB para 1,83% em 2026

Boletim Focus: projeção de crescimento do PIB sobe para 1,83%projeção de crescimento do PIB sobe para 1,83% (Leandro Fonseca /Exame)

Boletim Focus: projeção de crescimento do PIB sobe para 1,83%projeção de crescimento do PIB sobe para 1,83% (Leandro Fonseca /Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de março de 2026 às 08h33.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 08h45.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação, para o PIB e para a Selic em 2026 e reduziram a estimativa para o dólar, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 16.

Para 2026, a estimativa da taxa básica de juros subiu de 12,13% para 12,25%. Já a projeção para o câmbio recuou de R$ 5,41 para R$ 5,40.

A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA aumentou de 3,91% para 4,10%.

As estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 avançaram de 1,82% para 1,83%.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 3,91% para 4,10%.

Para 2027, a expectativa permaneceu em 3,80%.

Em 2028 e 2029, a projeção seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 subiu de 1,82% para 1,83%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa de 12,13% para 12,25%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e em 9,50% para 2029.

Câmbio

Os economistas reduziram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 de R$ 5,41 para R$ 5,40.

Para 2027, a projeção caiu de R$ 5,50 para R$ 5,47.

Em 2028, a estimativa permaneceu em R$ 5,50.

Para 2029, a projeção foi elevada de R$ 5,50 para R$ 5,51.

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