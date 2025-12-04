Economia

Macro em Pauta

Brasil registra a 34ª maior alta do PIB no mundo no 3º trimestre de 2025

O resultado do trimestre coloca o Brasil à frente de economias como Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10h20.

A variação positiva de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) coloca o Brasil em 34º lugar em comparação com o avanço da atividade econômica de 51 países no terceiro trimestre de 2025, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

O cálculo se baseia no valor corrente do PIB e nas projeções do Fundo Monetário Internacional para as principais economias globais.

O resultado do trimestre coloca o Brasil à frente de economias como Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, países que integram as dez maiores economias do mundo, mas atrás de Estados Unidos e China.

O país que mais cresceu no período foi Israel, com alta de 3%, seguido por Malásia (2,4%) e Cingapura (2,4%). Fecham as cinco economistas que mais cresceram no período a Dinamarca (2,3%) e Indonésia (1,4%).

PIB do Brasil volta a desacelerar

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve uma variação positiva de 0,1% no terceiro trimestre de 2025, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. 

O PIB totalizou R$ 3,2 trilhões no terceiro trimestre de 2025, sendo R$ 2,8 trilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 449,3 bilhões, aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

Acompanhe tudo sobre:PIB do BrasilPIBeconomia-brasileira

