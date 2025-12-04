Brasil registra a 34ª maior alta do PIB no mundo no 3º trimestre de 2025

A variação positiva de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) coloca o Brasil em 34º lugar em comparação com o avanço da atividade econômica de 51 países no terceiro trimestre de 2025, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

O cálculo se baseia no valor corrente do PIB e nas projeções do Fundo Monetário Internacional para as principais economias globais.

O resultado do trimestre coloca o Brasil à frente de economias como Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, países que integram as dez maiores economias do mundo, mas atrás de Estados Unidos e China.

O país que mais cresceu no período foi Israel, com alta de 3%, seguido por Malásia (2,4%) e Cingapura (2,4%). Fecham as cinco economistas que mais cresceram no período a Dinamarca (2,3%) e Indonésia (1,4%).

PIB do Brasil volta a desacelerar

O PIB totalizou R$ 3,2 trilhões no terceiro trimestre de 2025, sendo R$ 2,8 trilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 449,3 bilhões, aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.