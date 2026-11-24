ACâmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 23, por 353 votos a 128, o texto do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula (PLP 299/2026), que deverá ter impacto de até R$ 56,1 bilhões nas contas públicas em 2027. Agora, para que as medidas comecem a produzir efeitos, o projeto precisa ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto já havia sido aprovado pelo Senado Federal em 18 de novembro e passou pela Câmara sem alterações em relação à versão enviada pelos senadores. Com isso, não precisará retornar à primeira Casa e seguirá diretamente para o Palácio do Planalto.

Lula terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto, integral ou parcialmente. Depois da sanção e da publicação da lei no Diário Oficial da União (DOU), as medidas poderão começar a valer, mas não necessariamente na mesma data. O calendário depende do tipo de mudança previsto em cada dispositivo.

O que acontece se Lula vetar o projeto?

Após receber o texto aprovado pelo Congresso, Lula poderá sancionar integralmente a proposta ou vetar parte ou a totalidade do projeto. Caso haja veto, os trechos barrados retornam ao Congresso Nacional, que poderá manter ou derrubar a decisão presidencial em sessão conjunta da Câmara e do Senado.

Se o texto for sancionado sem vetos, a lei será publicada no Diário Oficial da União. A partir daí, começam a valer as regras que não tenham prazo específico de implementação.

Quando começam a valer as mudanças no limite de gastos?

Uma das principais alterações do pacote é a redução do limite de crescimento real das despesas públicas. A partir de 2027, nos anos em que houver contingenciamento e medidas adicionais de contenção, o crescimento dos gastos acima da inflação ficará limitado a 2%, em vez dos 2,5% previstos atualmente no arcabouço fiscal.

A redução valerá apenas para o ano em que for aplicada, sem alterar o cálculo dos limites de despesas dos exercícios seguintes.

O projeto também amplia as possibilidades de contingenciamento. Atualmente, o governo precisa bloquear despesas quando há risco de descumprimento do piso da meta fiscal. Com a nova regra, poderá realizar bloqueios adicionais para perseguir o centro da meta, mesmo quando a projeção já estiver dentro da margem de tolerância.

Em 2027, por exemplo, a meta é um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), com intervalo de tolerância entre 0,25% e 0,75%. Se a projeção do governo indicar um resultado de 0,3%, o Executivo poderá contingenciar despesas para tentar alcançar os 0,5%.

O texto também autoriza o bloqueio de determinadas despesas obrigatórias do Executivo condicionadas à disponibilidade orçamentária, respeitadas as exceções previstas em lei. O cancelamento dessas despesas dependerá de autorização na lei orçamentária.

Quando começam os cortes de benefícios tributários?

O pacote reduz isenções, créditos e regimes especiais de tributação que não estejam previstos na Constituição. Também restringe a chamada compensação tributária cruzada, mecanismo pelo qual um contribuinte utiliza créditos referentes a um tributo para pagar outro imposto.

A restrição poderá ser aplicada quando o Executivo adotar medidas de contingenciamento ou de contenção de despesas para cumprir a meta de resultado primário. O texto, porém, preserva a compensação de saldos credores de PIS/Pasep e Cofins com débitos da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

O projeto também amplia de 10% para 20% o parâmetro de redução de determinados benefícios tributários abrangidos pela Lei Complementar 224/2025 e estabelece um limite para o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi).

Alguns benefícios foram preservados. Entre eles estão os incentivos à indústria de tecnologia da informação e de semicondutores, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta e o benefício para a compra de veículos por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista.

O que muda nos repasses da Lei Kandir?

O pacote também altera o calendário de transferências da União a estados e municípios previstas na Lei Kandir, que isentou as exportações de produtos da cobrança de ICMS.

O texto inicialmente aprovado pela Câmara reduzia o repasse anual previsto entre 2027 e 2030 de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão e adiava a recomposição do restante para depois de 2031. Diante da resistência de governadores, o Senado aprovou uma mudança negociada pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM).

Pelo acordo, os repasses serão de R$ 2 bilhões em 2027, R$ 2,6 bilhões em 2028, R$ 3,4 bilhões em 2029 e R$ 7 bilhões em 2030. A recomposição será, portanto, antecipada e distribuída ao longo dos quatro anos.

Durante a votação na Câmara, o relator Mauro Benevides Filho afirmou que o cronograma permite compensar os valores durante a gestão dos próximos governadores. “Os 16 bilhões estão devidamente compensados durante a gestão dos próximos governadores. Realmente, não faria sentido das R$ 12 bilhões para os próximos governadores”, argumentou.

Quando entram em vigor as mudanças na Previdência?

O projeto limita a R$ 3 bilhões anuais, entre 2027 e 2030, as compensações financeiras entre o Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS, e os regimes próprios de previdência dos servidores públicos.

O limite poderá adiar desembolsos, mas não extingue as obrigações de compensação. Os valores serão atualizados conforme os critérios previstos no projeto.

O que acontece com o subsídio ao diesel?

O pacote abre espaço fiscal extraordinário em 2026 para custear parte da subvenção ao diesel rodoviário, diante dos efeitos do conflito no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis.

Até R$ 10,5 bilhões poderão ficar fora da apuração da meta fiscal deste ano. Segundo o governo, a medida busca amenizar os efeitos da guerra sobre os preços e a inflação. A exclusão não elimina a despesa, mas permite que ela não seja contabilizada para a aferição do resultado fiscal.

Congresso terá prazo para regulamentar os supersalários

O texto estabelece prazo de 60 dias, contado a partir da publicação da lei, para que o Congresso analise a regulamentação das verbas indenizatórias que contribuem para os chamados supersalários no serviço público.

A aprovação do pacote, portanto, não estabelece automaticamente um novo limite para essas remunerações. A definição dependerá de uma nova deliberação dos parlamentares.

O prazo foi reduzido de 120 para 60 dias durante a votação final no Senado, por emenda do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Qual é o impacto esperado do pacote fiscal em 2027?

O governo estima que o conjunto de medidas terá impacto positivo entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027. Entre as principais fontes de efeito fiscal estão a possibilidade de contingenciar despesas para perseguir o centro da meta, a limitação da compensação tributária cruzada, a redução de benefícios fiscais e o limite ao Reidi.

As estimativas, porém, não representam uma economia garantida. O resultado efetivo dependerá da aplicação das medidas, das exceções previstas no texto e das decisões que ainda precisarão ser tomadas pelo Executivo.

A equipe econômica considera a aprovação necessária para fechar o orçamento do próximo ano, que prevê uma meta de superávit primário de 0,5% do PIB, equivalente a R$ 73,2 bilhões.