A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 23, o regime de urgência para o projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, que reúne medidas de ajuste nas contas públicas. O placar foi de 318 votos a favor, 135 contra e seis abstenções. Com a decisão, o texto pula a análise das comissões e segue direto para votação em plenário, onde a discussão já começou.

O pedido de urgência partiu do governo e de partidos da base, em sessão extraordinária convocada para tratar do tema.

Sem alterações

O texto foi aprovado pelo Senado na última quarta-feira, 18, e prevê corte de despesas para alcançar um superávit primário de cerca de R$ 18,7 bilhões. O governo espera que a Câmara o aprove sem modificações. Nessa linha, o relator, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer que mantém integralmente a versão dos senadores.

Em seu voto, Benevides disse que o projeto é "meritório e oportuno" e que "seu propósito é acelerar a consolidação fiscal em curso e reforçar a capacidade do setor público de assegurar o cumprimento das metas de resultado primário e a trajetória sustentável da dívida pública".

O caminho, porém, não está livre. Até o início da sessão, o projeto já acumulava mais de 50 emendas, a maioria vinda da oposição.

O que muda

A economia estimada para 2027 fica entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões, somando mais arrecadação e controle de gastos. O número se refere ao resultado primário, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, antes do pagamento de juros da dívida.

Entre as medidas, o projeto altera o arcabouço fiscal para permitir bloqueios adicionais de despesas em busca da meta fiscal. A partir do próximo ano, nos anos em que houver medidas de contenção, o limite de crescimento real dos gastos cairá de 2,5% para 2%.

O texto também reduz benefícios tributários, autoriza o adiamento de parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e dá prazo de 120 dias para o Congresso regulamentar os pagamentos acima do teto do funcionalismo, hoje em R$ 46,3 mil.

Acordo com a oposição

Na versão aprovada pelo Senado, a União repassará R$ 2 bilhões por ano aos estados pela Lei Kandir entre 2028 e 2030. A proposta original do governo era mais dura: cortava o repasse atual, de R$ 4 bilhões, para R$ 1 bilhão anual e empurrava o restante para um pagamento parcelado entre 2031 e 2037. O recuo foi fruto de acordo com a oposição e atendeu à preocupação dos governadores com a perda de recursos.

Entenda a Lei Kandir

Em vigor desde 1996, a lei isentou do ICMS, tributo estadual, as empresas exportadoras de produtos agropecuários e industrializados, para estimular as vendas externas e a competitividade do país. Como a medida reduziu a arrecadação dos estados, a União se comprometeu a compensá-los, o que nunca ocorreu de forma regular.

Desde 2020, a Lei Complementar 176 garante repasses federais de R$ 4 bilhões por ano até 2037. A reforma tributária promulgada em 2023 extingue o ICMS e mantém a isenção para produtos exportados.