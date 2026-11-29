A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027 sinaliza uma possível mudança na estratégia econômica adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao longo dos últimos quatro anos.

Na avaliação de economistas ouvidos pela EXAME, a indicação do banqueiro tem o potencial de produzir um choque de credibilidade que, por si só, pode contribuir para melhorar as condições de realização de um ajuste nas contas públicas.

A reação do mercado financeiro começou antes mesmo da confirmação do nome de Trabuco. Na quinta-feira, 26, o Ibovespa avançou 6,06%, enquanto o dólar recuou 1,26%, a R$ 5,744, após ter ultrapassado a barreira dos R$ 6 no início da semana.

Nesta sexta-feira, 27, a moeda americana voltou a cair, encerrando o pregão em baixa de 4%, a R$ 5,51. Na semana, o dólar acumulou queda de 7,7%, a maior desde outubro de 2008. Já o Ibovespa, que chegou a subir 3,86% durante o pregão, fechou em leve baixa de 0,13%, pressionado pelas ações da Petrobras e da Vale. As taxas de juros futuras também recuaram.

Mais do que a boa recepção ao nome do banqueiro, os economistas avaliam que o movimento reflete uma revisão das expectativas sobre a condução da política econômica no quarto mandato de Lula. A percepção é de que o governo poderá abandonar a estratégia de expansão fiscal adotada desde 2023 e buscar um maior equilíbrio entre as receitas e as despesas públicas.

“A grande história da nomeação é a sinalização de que a política dos últimos quatro anos, a estratégia econômica, vai ser revista”, afirma Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV.

Segundo Padovani, a perspectiva de continuidade da expansão dos gastos públicos, em um cenário de juros elevados e desaceleração da atividade econômica, vinha alimentando as preocupações de investidores e empresários com a economia brasileira em 2027.

“A simples indicação interrompe essa lógica. Dado o perfil do ministro indicado, a expectativa é que não se repita essa estratégia de expansão fiscal”, diz.

Para Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria, a deterioração dos indicadores do mercado financeiro nas semanas seguintes à reeleição de Lula refletia, além da preocupação com as contas públicas, uma incerteza crescente sobre os rumos da gestão econômica.

Entre os fatores que contribuíam para esse cenário estavam as discussões sobre mudanças na meta de inflação e a circulação de propostas alternativas para a condução da política monetária.

A escolha de Trabuco, na avaliação do economista, afasta parte dessas preocupações e sinaliza uma condução da economia mais próxima dos instrumentos tradicionais de política econômica.

“Essa melhora inicial com o anúncio reflete exatamente o mercado tirando do radar, pelo menos por ora, o temor que havia com total descontrole da gestão econômica”, afirma Campos Neto.

Como a credibilidade pode ajudar no ajuste fiscal

Um dos principais efeitos da indicação de Trabuco, na avaliação dos economistas, é a possibilidade de que a melhora das expectativas em relação à política econômica produza efeitos sobre a economia real antes mesmo da implementação de medidas de ajuste fiscal.

Isso ocorre porque os preços dos ativos financeiros, como o dólar e os títulos públicos, refletem não apenas as condições atuais da economia, mas também as expectativas dos investidores em relação ao seu comportamento futuro.

Uma redução da percepção de risco fiscal pode favorecer a valorização do real e a queda das taxas de juros negociadas no mercado. Um câmbio mais apreciado, por sua vez, tende a reduzir as pressões inflacionárias, criando condições mais favoráveis para uma eventual redução da taxa Selic pelo Banco Central.

A queda dos juros também pode contribuir para reduzir o custo de financiamento da dívida pública e, consequentemente, as despesas do governo com juros.

“A reputação já é parte do ajuste fiscal. Isso ajuda a poder fazer um ajuste fiscal mais gradual e mais suave”, afirma Padovani.

Na avaliação do economista, a credibilidade do novo ministro pode reduzir o custo econômico de uma eventual mudança na política fiscal. Caso a desaceleração da atividade econômica seja menos intensa em 2027, o governo também poderá se beneficiar de uma melhora na avaliação da população.

Esse processo, porém, depende de que a confiança inicial na indicação seja acompanhada de sinais concretos de que o governo pretende alterar a trajetória das contas públicas.

A simples redução dos juros de mercado, por exemplo, não resolve o desequilíbrio entre as receitas e as despesas do governo nem garante a estabilização da dívida pública.

O ajuste fiscal e as despesas obrigatórias

Para Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, a agenda que Trabuco terá de conduzir na Fazenda passa por uma revisão da dinâmica de crescimento dos gastos públicos que marcou o início do terceiro mandato de Lula.

“A agenda fiscal dele tem que ser totalmente diferente do que foram os mandatos anteriores. Tem que ser o reverso da PEC da Transição de 2022. Esse é o grande desafio”, afirma.

Aprovada pelo Congresso em dezembro de 2022, antes da posse de Lula, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição ampliou em R$ 145 bilhões o espaço para despesas do governo federal em 2023, permitindo, entre outras medidas, a manutenção do Bolsa Família de R$ 600.

A avaliação dos economistas é de que o novo ministro terá de apresentar uma estratégia que vá além do aumento da arrecadação, um dos pilares da política de ajuste das contas públicas durante o atual mandato.

Entre as medidas apontadas pelos especialistas estão a revisão das regras de crescimento das despesas obrigatórias, como os gastos com Previdência Social, a política de valorização do salário mínimo e os pisos constitucionais de saúde e educação.

Vale avalia que um dos desafios de Trabuco será explicar ao presidente e à sociedade que uma mudança nessas regras não significa necessariamente uma redução nominal dos recursos destinados às políticas sociais, mas uma alteração no ritmo de crescimento dessas despesas.

“Ele vai ter que mexer em gasto social, não tem jeito. Mas vender aquela ideia para o presidente de que não é corte, você vai fazer um ajuste na taxa de crescimento desse gasto”, diz.

Padovani também aponta a necessidade de discutir uma nova reforma da Previdência, avançar na reforma administrativa e reavaliar a política de concessão de benefícios e isenções tributárias.

Para o economista do BV, não há uma única medida capaz de resolver o desequilíbrio das contas públicas. O desafio de Trabuco será construir uma agenda que contemple diferentes frentes e conseguir apoio para sua implementação.

“Tem uma tentação política de buscar uma bala de prata, mas não tem”, afirma.

A preocupação vai além do Orçamento de 2027

Outro desafio do futuro ministro será apresentar uma estratégia fiscal que não se limite ao cumprimento das metas estabelecidas para os próximos anos, mas que seja capaz de alterar a trajetória da dívida pública no médio e no longo prazo.

O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, estabelece limites para o crescimento das despesas federais e metas de resultado primário — a diferença entre as receitas e as despesas do governo, descontados os juros da dívida pública.

A preocupação dos economistas é que o crescimento das despesas obrigatórias reduza progressivamente o espaço para outros gastos do governo, incluindo os investimentos públicos, dificultando o cumprimento das regras fiscais.

“A grande preocupação do mercado não é se em 2027 o Orçamento para em pé ou não. Não é essa exatamente a preocupação, mas é olhar para daqui a três, cinco, dez anos e ver se as regras que são vigentes são sustentáveis”, afirma Campos Neto.

Na avaliação do economista, o perfil de Trabuco e suas manifestações públicas sobre a necessidade de conciliar responsabilidade fiscal e social podem contribuir para o diálogo com Lula.

O ponto central, porém, será estabelecer limites para a expansão das despesas públicas, de modo que a manutenção dos programas sociais seja compatível com a capacidade de financiamento do Estado.

O respaldo de Lula e o risco de divergências dentro do governo

Apesar da credibilidade de Trabuco junto aos agentes econômicos, os três economistas apontam a relação do futuro ministro com Lula e com o restante do governo como uma das principais fontes de incerteza em relação à condução da política econômica.

O primeiro sinal do grau de autonomia de Trabuco será a composição de sua equipe, principalmente a escolha dos nomes que comandarão a Secretaria do Tesouro Nacional, a Receita Federal e a Secretaria de Política Econômica.

Outro ponto de atenção será a relação entre os ministérios da Fazenda e do Planejamento, caso Bruno Moretti permaneça no comando da segunda pasta.

Vale avalia que Trabuco poderá enfrentar resistências dentro do próprio governo a uma agenda que contemple mudanças nas regras de crescimento das despesas sociais.

“Fica a dúvida do que ele vai conseguir, de fato, fazer em termos de política fiscal. Isso ainda está em aberto”, afirma.

Para o economista, a proximidade do banqueiro com Lula será importante nas discussões sobre o ajuste, mas caberá ao presidente arbitrar eventuais divergências entre Trabuco e os demais integrantes do governo.

Padovani lembra que o debate sobre a necessidade de mudanças nas contas públicas não é novo e avalia que a dificuldade para avançar nessa agenda está menos relacionada à formulação técnica das medidas do que à construção de apoio político para implementá-las.

“O que vai ser avaliado é o apoio político do presidente”, diz.

Na avaliação de Campos Neto, a continuidade da melhora das expectativas dependerá da disposição de Lula de defender publicamente as propostas de Trabuco e atuar pela aprovação das medidas junto à sua base política e ao Congresso.

“É a agenda e o respaldo para a busca de aprovação dessa agenda, porque, caso contrário, a gente vai ficar pelo caminho, porque o ministro vai rapidamente perder força”, afirma.

O precedente de Joaquim Levy

A discussão sobre o respaldo político ao novo ministro também trouxe de volta a lembrança da escolha de Joaquim Levy para comandar o Ministério da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), em 2015.

À época, a então presidente recorreu a um nome com trânsito no mercado financeiro para conduzir um ajuste nas contas públicas. Levy, porém, enfrentou resistências dentro do governo e deixou o cargo em dezembro daquele ano, menos de um ano após assumir a pasta.

O próprio Trabuco havia sido convidado por Dilma para comandar o Ministério da Fazenda em 2014, mas recusou a proposta e indicou Levy para o cargo.

Padovani cita a experiência do ex-ministro para destacar a importância de que haja consenso dentro do governo sobre as medidas econômicas a serem adotadas.

“O Joaquim Levy também tinha bons diagnósticos. O problema ali era que uma parte do governo não concordava com a agenda. Se o governo está dividido nessa agenda, o mercado ficará desconfiado”, diz.

Campos Neto ressalta que, em 2015, o governo também precisava corrigir distorções nos preços administrados, como os de combustíveis e energia elétrica, em meio aos desdobramentos políticos e econômicos da Operação Lava Jato.

No caso de Trabuco, os economistas ouvidos pela EXAME concentram suas preocupações na trajetória das despesas e da dívida pública.

A reação dos investidores à indicação do banqueiro foi o primeiro movimento de revisão das expectativas para 2027. A próxima etapa será marcada pela apresentação das medidas econômicas e pelos sinais que Lula dará sobre sua disposição de sustentar a agenda do futuro ministro.

“Aí é que realmente a gente vai ver se a escolha do nome foi só para trazer mesmo um pouco mais de credibilidade, ganhar tempo, ou se realmente o presidente vai comprar a agenda e vai dar o respaldo para as ações”, afirma Campos Neto.