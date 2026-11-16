Você acertaria? Teste de 3 perguntas desafia alunos de Harvard e Yale

Teste de raciocínio: respostas intuitivas podem levar o participante ao erro diante de problemas aparentemente simples (Montagem EXAME/Canva)
Redatora
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07h07.
Um teste de raciocínio com apenas três perguntas desafiou até estudantes de universidades renomadas como Harvard e Yale, nos Estados Unidos. Em uma pesquisa publicada em 2005, apenas 17% dos participantes de uma amostra dessas instituições conseguiram responder corretamente a todas as questões.
Conhecido como Teste de Reflexão Cognitiva (CRT, na sigla em inglês), o exercício foi desenvolvido pelo psicólogo Shane Frederick, então pesquisador da Universidade de Princeton.
O objetivo não é medir diretamente o quociente de inteligência (QI), mas avaliar a capacidade de superar respostas intuitivas e utilizar o raciocínio analítico para resolver problemas aparentemente simples.
O CRT foi criado para investigar como as pessoas tomam decisões diante de questões que parecem ter respostas óbvias.
O teste apresenta três problemas matemáticos curtos. Cada um deles foi elaborado para provocar uma resposta imediata que, apesar de parecer correta, não corresponde à solução.
Para chegar ao resultado, é necessário examinar as informações com atenção e realizar os cálculos. A proposta está relacionada a dois modos de processamento descritos pela psicologia cognitiva.
O primeiro envolve respostas rápidas e intuitivas. O segundo exige maior atenção, análise e raciocínio deliberado.
O teste investiga justamente a capacidade de recorrer a esse segundo tipo de processamento quando a primeira resposta pode estar errada.
As questões podem ser resolvidas sem conhecimentos avançados de matemática. O desafio está em identificar os detalhes que tornam as respostas menos evidentes.
Um taco e uma bola custam, juntos, US$ 1,10. O taco custa US$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola?
Cinco máquinas levam cinco minutos para produzir cinco itens. Quanto tempo 100 máquinas levariam para produzir 100 itens?
Há vitórias-régias crescendo em um lago. A área coberta pelas plantas dobra a cada dia. Se são necessários 48 dias para cobrir completamente o lago, em quantos dias as plantas cobrirão metade da superfície?As respostas e suas explicações estão a seguir.
Resposta correta: US$ 0,05 (5 centavos).
A resposta intuitiva costuma ser 10 centavos, mas esse valor não satisfaz as condições do problema.
Se a bola custasse US$ 0,10, o taco custaria US$ 1,10, já que é um dólar mais caro. Nesse caso, o total seria US$ 1,20.
Com a bola custando US$ 0,05, o taco custa US$ 1,05. Somados, os dois chegam exatamente a US$ 1,10.
Resposta correta: 5 minutos.
Se cinco máquinas produzem cinco itens em cinco minutos, cada máquina consegue fabricar um item nesse intervalo. Assim, 100 máquinas trabalhando simultaneamente podem produzir 100 itens nos mesmos cinco minutos.
O aumento da quantidade de máquinas acompanha o aumento da quantidade de produtos.
Resposta correta: 47 dias.
O detalhe está no crescimento da vegetação, que dobra a área ocupada diariamente.
Se o lago está completamente coberto no 48º dia, significa que metade da superfície estava ocupada um dia antes. Portanto, as plantas cobriram metade do lago no 47º dia, e não no 24º.
Na pesquisa, apenas 17% dos participantes de uma amostra de estudantes de Harvard e Yale acertaram as três perguntas. Isso significa que 83% não conseguiram resolver corretamente todo o conjunto de problemas.
O resultado chamou a atenção porque os participantes estudavam em instituições reconhecidas por seus processos seletivos exigentes. O desempenho ilustra como respostas intuitivas podem levar a erros mesmo diante de questões que exigem cálculos relativamente simples.
A pesquisa também identificou uma relação entre o desempenho no teste e determinadas escolhas cotidianas. Segundo as análises apresentadas, participantes que responderam impulsivamente à primeira questão demonstraram maior tendência à impaciência do que aqueles que chegaram à solução correta.
Embora seja frequentemente apresentado como um teste de inteligência, o CRT não equivale a uma avaliação tradicional de QI. Seu objetivo é examinar uma habilidade específica: a capacidade de reconhecer quando uma resposta intuitiva precisa ser revista.
Por isso, acertar as três perguntas não permite determinar o quociente de inteligência de uma pessoa. Da mesma forma, errar uma ou mais questões não significa necessariamente ter baixa inteligência.
O exercício demonstra como problemas aparentemente fáceis podem exigir mais atenção do que parece à primeira vista.