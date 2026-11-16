Você acertaria? Teste de 3 perguntas desafia alunos de Harvard e Yale

Um teste de raciocínio com apenas três perguntas desafiou até estudantes de universidades renomadas como Harvard e Yale, nos Estados Unidos. Em uma pesquisa publicada em 2005, apenas 17% dos participantes de uma amostra dessas instituições conseguiram responder corretamente a todas as questões.

Conhecido como Teste de Reflexão Cognitiva (CRT, na sigla em inglês), o exercício foi desenvolvido pelo psicólogo Shane Frederick, então pesquisador da Universidade de Princeton.

O objetivo não é medir diretamente o quociente de inteligência (QI), mas avaliar a capacidade de superar respostas intuitivas e utilizar o raciocínio analítico para resolver problemas aparentemente simples.

O que é o Teste de Reflexão Cognitiva?

O CRT foi criado para investigar como as pessoas tomam decisões diante de questões que parecem ter respostas óbvias.

O teste apresenta três problemas matemáticos curtos. Cada um deles foi elaborado para provocar uma resposta imediata que, apesar de parecer correta, não corresponde à solução.

Para chegar ao resultado, é necessário examinar as informações com atenção e realizar os cálculos. A proposta está relacionada a dois modos de processamento descritos pela psicologia cognitiva.

O primeiro envolve respostas rápidas e intuitivas. O segundo exige maior atenção, análise e raciocínio deliberado.

O teste investiga justamente a capacidade de recorrer a esse segundo tipo de processamento quando a primeira resposta pode estar errada.

Três perguntas do teste

As questões podem ser resolvidas sem conhecimentos avançados de matemática. O desafio está em identificar os detalhes que tornam as respostas menos evidentes.

1. O problema do taco e da bola

Um taco e uma bola custam, juntos, US$ 1,10. O taco custa US$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola?

2. O problema das máquinas

Cinco máquinas levam cinco minutos para produzir cinco itens. Quanto tempo 100 máquinas levariam para produzir 100 itens?

3. O problema das vitórias-régias

Há vitórias-régias crescendo em um lago. A área coberta pelas plantas dobra a cada dia. Se são necessários 48 dias para cobrir completamente o lago, em quantos dias as plantas cobrirão metade da superfície?

As respostas e suas explicações estão a seguir.

Respostas do teste: veja se você acertou

1. Quanto custa a bola?

Resposta correta: US$ 0,05 (5 centavos).

A resposta intuitiva costuma ser 10 centavos, mas esse valor não satisfaz as condições do problema.

Se a bola custasse US$ 0,10, o taco custaria US$ 1,10, já que é um dólar mais caro. Nesse caso, o total seria US$ 1,20.

Com a bola custando US$ 0,05, o taco custa US$ 1,05. Somados, os dois chegam exatamente a US$ 1,10.

2. Quanto tempo levam 100 máquinas?

Resposta correta: 5 minutos.

Se cinco máquinas produzem cinco itens em cinco minutos, cada máquina consegue fabricar um item nesse intervalo. Assim, 100 máquinas trabalhando simultaneamente podem produzir 100 itens nos mesmos cinco minutos.

O aumento da quantidade de máquinas acompanha o aumento da quantidade de produtos.

3. Quando as vitórias-régias cobrem metade do lago?

Resposta correta: 47 dias.

O detalhe está no crescimento da vegetação, que dobra a área ocupada diariamente.

Se o lago está completamente coberto no 48º dia, significa que metade da superfície estava ocupada um dia antes. Portanto, as plantas cobriram metade do lago no 47º dia, e não no 24º.

Por que estudantes de Harvard e Yale erraram o teste?

Na pesquisa, apenas 17% dos participantes de uma amostra de estudantes de Harvard e Yale acertaram as três perguntas. Isso significa que 83% não conseguiram resolver corretamente todo o conjunto de problemas.

O resultado chamou a atenção porque os participantes estudavam em instituições reconhecidas por seus processos seletivos exigentes. O desempenho ilustra como respostas intuitivas podem levar a erros mesmo diante de questões que exigem cálculos relativamente simples.

A pesquisa também identificou uma relação entre o desempenho no teste e determinadas escolhas cotidianas. Segundo as análises apresentadas, participantes que responderam impulsivamente à primeira questão demonstraram maior tendência à impaciência do que aqueles que chegaram à solução correta.

O teste de três perguntas mede o QI?

Embora seja frequentemente apresentado como um teste de inteligência, o CRT não equivale a uma avaliação tradicional de QI. Seu objetivo é examinar uma habilidade específica: a capacidade de reconhecer quando uma resposta intuitiva precisa ser revista.

Por isso, acertar as três perguntas não permite determinar o quociente de inteligência de uma pessoa. Da mesma forma, errar uma ou mais questões não significa necessariamente ter baixa inteligência.

O exercício demonstra como problemas aparentemente fáceis podem exigir mais atenção do que parece à primeira vista.