Como melhorar sua inteligência emocional: Técnicas de autoconhecimento para o dia a dia

O autoconhecimento é o processo investigativo de olhar para dentro para compreender quem somos além das camadas superficiais de títulos, papéis sociais ou expectativas externas. Na psicologia e na filosofia, ele não é um estado estático (algo que você "tem"), mas uma competência dinâmica (algo que você "exercita").

Com o excesso de informação e algoritmos que tentam prever nossos desejos, o autoconhecimento funciona como um filtro de autonomia. Segundo Aaron Beck, criador da Terapia Cognitivo-Comportamental, nossa experiência é moldada pela forma como processamos a realidade e isso pode ser dividido em três dimensões:

1. Dimensão biológica e emocional:

É a consciência das nossas reações fisiológicas e impulsos. Identificar como o corpo reage ao estresse, quais são os gatilhos que disparam a ansiedade e assim dar nome às emoções.

É o momento em que você percebe que sua irritação em uma reunião não é sobre o colega, mas sobre o seu cansaço ou uma insegurança pessoal.

2. Dimensão cognitiva (padrões de pensamento):

Esse aspecto significa entender as "histórias" que contamos a nós mesmos, reconhecer os modelos mentais e as crenças limitantes que são cultivadas por padrões de pensamentos.

3. Dimensão comportamental e de valores:

É o alinhamento entre o sentimento e as ações. O autoconhecimento aqui serve como uma bússola para a tomada de decisão. Escolher um caminho de carreira ou um relacionamento baseado no que realmente importa e não no "piloto automático" da sociedade.

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Exercício do espelho

Para sair da teoria e começar a mapear essas dimensões no dia a dia, a prática da escrita terapêutica, também conhecida como Journaling, é uma das ferramentas recomendadas. Pensando nisso, elencamos um roteiro de sete perguntas — uma para cada dia da semana — desenhadas para provocar reflexões profundas sobre cada um desses pilares:

Segunda-feira (foco emocional): Qual foi a emoção mais forte que senti hoje e qual nome preciso eu daria a ela? O que essa emoção diz sobre o que é importante para mim agora?

Terça-feira (foco cognitivo): Existe alguma situação que me deixou desconfortável hoje? Qual é a história que a minha mente criou sobre isso e o que nela é fato versus suposição?

Quarta-feira (foco comportamental): Em que momento do dia eu agi por impulso ou no "piloto automático"? Como eu agiria se estivesse totalmente consciente dos meus valores?

Quinta-feira (foco em valores): Se eu tivesse que listar os três valores que mais prezo, quais seriam? O que eu fiz hoje para demonstrar que esses valores são prioridades reais?

Sexta-feira (foco em crenças): Qual frase autolimitante eu repeti para mim mesmo hoje? De onde veio essa ideia e ela ainda faz sentido para quem eu sou agora?

Sábado (foco em autonomia): Se eu não tivesse medo do julgamento alheio, qual decisão eu tomaria hoje em relação à minha carreira ou vida pessoal?

Domingo (revisão): Olhando para as respostas da semana, qual padrão de comportamento ou pensamento mais se repetiu? O que eu escolho mudar na próxima semana?

Desenvolva inteligência emocional com hábitos diários

A prática diária é fundamental para desenvolver a inteligência emocional. Com ferramentas como o exercício de reflexão é possível se aprofundar nas emoções, identificar crenças limitantes, entender seus valores e transformar a maneira como lida com os desafios do cotidiano.

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