Vírus Epstein-Barr: nova terapia pode deter infecção em 95% da população

Um vírus presente em cerca de 95% da população mundial pode estar mais próximo de ser controlado. Um estudo conduzido por pesquisadores do Fred Hutchinson Cancer Center identificou anticorpos capazes de bloquear a infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV), associado a diferentes tipos de câncer e doenças crônicas.

Os resultados foram publicados na revista científica Cell Reports Medicine e apontam um avanço após anos de dificuldade para impedir a ação do vírus no organismo.

Anticorpos conseguem bloquear entrada do vírus

A equipe utilizou camundongos geneticamente modificados para produzir anticorpos semelhantes aos humanos. A estratégia permitiu identificar moléculas capazes de impedir que o vírus se ligue às células e inicie a infecção.

Nos testes, um dos anticorpos bloqueou completamente a infecção em modelos com sistema imunológico semelhante ao humano. Outro apresentou proteção parcial.

A análise também mostrou que esses anticorpos atuam diretamente nos mecanismos usados pelo vírus para invadir o organismo, o que aumenta o potencial de aplicação futura.

Desafio histórico no combate ao vírus Epstein-Barr

O vírus Epstein-Barr é conhecido pela capacidade de infectar células B, um tipo de célula do sistema imunológico responsável pela produção de anticorpos. Após a infecção, o vírus pode permanecer no organismo de forma latente por toda a vida.

Essa característica dificulta o desenvolvimento de tratamentos eficazes, já que o EBV consegue se esconder no sistema imunológico e se reativar em determinadas condições.

Segundo os pesquisadores, encontrar anticorpos capazes de impedir essa ligação tem sido um dos principais obstáculos ao longo dos anos.

Para isso, a pesquisa identificou pontos vulneráveis do EBV em duas proteínas fundamentais para a infecção:

gp350 : uma responsável por permitir que o vírus se conecte às células humanas

: uma responsável por permitir que o vírus se conecte às células humanas gp42: outra que facilita a fusão e a entrada no interior celular

Ao bloquear essas etapas, os anticorpos impedem o avanço da infecção e a disseminação do vírus.

Impacto potencial em pacientes de risco

O avanço pode ter impacto relevante em pacientes submetidos a transplantes de órgãos ou medula óssea, que utilizam medicamentos que reduzem a resposta imunológica.

Nesses casos, o vírus pode se reativar e causar complicações graves, como doenças linfoproliferativas pós-transplante — um tipo de câncer que pode surgir a partir da infecção descontrolada pelo EBV.

Atualmente, não existem terapias específicas para prevenir esse processo, o que torna o controle do vírus um desafio na medicina.

Além disso, os pesquisadores avaliam que os anticorpos poderão ser usados futuramente como forma de prevenção, principalmente em grupos de maior risco.

A ideia é desenvolver tratamentos baseados em infusão desses anticorpos para impedir a infecção inicial ou evitar a reativação do vírus em pacientes vulneráveis. Os próximos passos incluem testes de segurança e o desenvolvimento de estudos clínicos para avaliar a eficácia em humanos.