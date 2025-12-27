O plano da Nasa contra o asteroide que pode atingir a Lua

Um asteroide de aproximadamente 60 metros de diâmetro, identificado como 2024 YR4, está sendo acompanhado de perto por cientistas de diferentes países. Embora a chance de colisão com a Terra tenha sido descartada no início de 2025, os cálculos atuais apontam uma probabilidade de cerca de 4% de que o objeto atinja a Lua em 22 de dezembro de 2032.

Parece pouco? Para os especialistas, o número é alto o suficiente para justificar um plano de ação emergencial. Afinal, a colisão liberaria uma energia equivalente a 6,5 megatons de TNT — cerca de 400 vezes a bomba de Hiroshima — e abriria uma cratera de 1 km na superfície lunar. O maior risco, no entanto, vem do que acontece depois do impacto.

O perigo está nos detritos — e no que pode voltar para a Terra

Segundo estudos apresentados na American Geophysical Union (AGU), um impacto lunar desse porte pode lançar até 100 milhões de quilos de material lunar e do próprio asteroide para o espaço. Parte dessa nuvem de detritos, estimada em até 10%, pode atingir a órbita terrestre em poucos dias.

Os fragmentos variariam de 0,1 mm a 10 mm — tamanhos pequenos, mas com velocidade suficiente para danificar satélites, telescópios espaciais e até ameaçar missões tripuladas, como as planejadas pelo programa Artemis.

O plano da Nasa: desviar — ou destruir

Para mitigar o risco, a equipe liderada por Barbee propõe duas abordagens:

Missão de reconhecimento: enviar uma sonda até o asteroide nos próximos anos para estudar sua composição e trajetória com mais precisão. Ação de desvio ou fragmentação: caso o risco se mantenha, uma missão de impacto cinético (colisão com um objeto de alta velocidade) — ou até uma explosão nuclear controlada — poderia alterar a rota do 2024 YR4 ou fragmentá-lo antes que chegue perto da Lua.

“O ideal seria fazer isso pelo menos três meses antes da data prevista para o impacto, para que os fragmentos se espalhem e não representem risco à Terra”, explicou Barbee.

Corrida contra o tempo (e a incerteza)

Apesar das estimativas iniciais, os cientistas ainda não têm dados suficientes sobre a massa exata e a densidade do asteroide, o que limita a capacidade de prever com precisão seu comportamento em caso de intervenção.

Uma observação crítica está marcada para fevereiro de 2026, quando o Telescópio Espacial James Webb poderá apontar seus sensores para o objeto e ajudar a refinar os cálculos orbitais. Caso isso não aconteça por questões técnicas ou climáticas, as decisões terão que ser tomadas com um grau alto de incerteza.

Um alerta para o futuro da defesa planetária

O caso do asteroide 2024 YR4 pode se transformar em um marco no debate sobre segurança espacial e defesa planetária.

Hoje, a maior parte dos planos de proteção da Terra contra asteroides considera apenas objetos que possam colidir diretamente com o planeta. Mas esse episódio mostra que eventos lunares também podem representar ameaças indiretas, especialmente com o crescente número de satélites e missões tripuladas no espaço.

Mesmo que o impacto não aconteça, o alerta está dado: o espaço é mais dinâmico (e perigoso) do que imaginamos — e exige vigilância constante.