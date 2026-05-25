O que é cardiomiopatia hipertrófica, doença que matou fisiculturista aos 22 anos

Gabriel Ganley: fisiculturista morreu aos 22 anos em São Paulo (Redes sociais/Reprodução)
Redatora
Publicado em 25 de maio de 2026 às 15h39.
A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença cardíaca em que o músculo do coração se torna anormalmente espesso, dificultando o bombeamento de sangue e o relaxamento do órgão. A condição foi apontada no atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, encontrado morto em São Paulo no último sábado, 23.
Em entrevista à EXAME, Juliano Novaes Cardoso, médico cardiologista e docente do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, afirmou que a doença pode permanecer silenciosa durante anos e, em alguns casos, provocar arritmias graves e morte súbita, sobretudo durante exercícios físicos intensos.
Segundo o médico, a cardiomiopatia hipertrófica está entre as principais causas de morte súbita em pessoas jovens. “Acima dos 40 anos, a principal causa costuma ser a doença arterial coronariana, que é a alteração das artérias do coração responsável pelo infarto. Já em indivíduos mais jovens, devemos pensar principalmente em cardiomiopatia hipertrófica, miocardites, que são inflamações do músculo cardíaco, e em arritmias cardíacas”, explica.
A cardiomiopatia hipertrófica provoca um espessamento anormal do miocárdio, músculo responsável pelas contrações do coração. Com isso, o órgão pode perder eficiência para bombear sangue adequadamente para o corpo.
Além de dificultar o funcionamento cardíaco, a alteração também pode interferir no sistema elétrico do coração, aumentando o risco de arritmias potencialmente fatais.
De acordo com Cardoso, a condição costuma ter origem genética e hereditária, embora algumas situações possam agravar o quadro clínico.
Em muitos casos, a doença não apresenta sinais claros nos estágios iniciais. Algumas pessoas descobrem a doença apenas após exames de rotina ou episódios graves.
Entre os principais sintomas associados à condição estão:
Além disso, histórico familiar de morte súbita ou doenças cardíacas precoces também merece alerta. “A presença desses sintomas deve chamar atenção e motivar avaliação com cardiologista. Em muitos casos, exames relativamente simples conseguem identificar alterações importantes antes que um evento grave aconteça”, afirma Cardoso.
Apesar da relação entre algumas doenças cardíacas e eventos súbitos durante treinos intensos, o especialista reforça que a prática regular de atividade física continua sendo uma das principais aliadas da saúde cardiovascular.
Segundo Cardoso, o mais importante é garantir uma prática segura, principalmente antes de iniciar exercícios de alta intensidade. “A atividade física continua sendo uma das principais ferramentas de promoção de saúde. O ponto central não é gerar medo da prática esportiva, mas estimular uma prática segura e responsável”, destaca.
Antes de iniciar exercícios físicos, a recomendação é de realizar avaliação médica, principalmente para pessoas sedentárias, atletas ou indivíduos com histórico familiar de doenças cardíacas.
Exames como eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico conseguem identificar alterações cardíacas silenciosas em muitos casos.
O especialista também destaca a importância de academias e centros esportivos possuírem equipamentos adequados e equipes treinadas para situações de emergência. “Quando ocorre uma parada cardíaca, a agilidade no atendimento é determinante para aumentar as chances de sobrevivência. Ter equipamentos adequados e profissionais treinados salva vidas”, afirma.
Além disso, fatores como desidratação, excesso de esforço físico, uso de substâncias estimulantes e anabolizantes podem aumentar riscos cardiovasculares em pessoas predispostas.
Gabriel Ganley era fisiculturista e influenciador digital. Natural do Rio de Janeiro, ele ficou conhecido nas redes sociais ao compartilhar conteúdos sobre musculação, alimentação e rotina fitness.
O jovem acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.
Inicialmente, Gabriel defendia o fisiculturismo natural, sem uso de anabolizantes. Posteriormente, passou a abordar o tema em seus conteúdos publicados nas redes sociais.