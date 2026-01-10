Nasa antecipa volta de astronautas da Estação Espacial por problema de saúde

Quatro astronautas da Nasa e SpaceX que estavam na Estação Espacial Internacional (EEI) vão retornar à Terra mais de um mês antes do previsto, após um membro da tripulação apresentar um problema médico, informou a agência espacial americana.

A Nasa não detalhou a condição do astronauta por motivos de privacidade, seguindo sua política de não divulgar especificidades de saúde dos membros da equipe.

A espaçonave Crew Dragon, da SpaceX, deverá desacoplar da Estação Espacial a partir das 17h (horário do leste dos EUA) de 14 de janeiro, com pouso previsto na madrugada do dia seguinte na costa da Califórnia, se as condições climáticas e de recuperação permitirem.

Segundo a Nasa, o astronauta afetado está em condição estável e não deve necessitar de tratamento especial durante o retorno.

Dr. James Polk, chefe de saúde e medicina da agência, explicou que, apesar da EEI ter equipamentos médicos robustos, não há a mesma capacidade diagnóstica de um hospital na Terra, e a melhor forma de concluir a avaliação é em solo americano.

A equipe que retorna é da missão Crew‑11 e inclui os astronautas americanos Mike Fincke e Zena Cardman, o japonês Kimiya Yui (da JAXA) e o cosmonauta russo Oleg Platonov (da Roscosmos).

A missão havia sido planejada para seguir até fevereiro, como parte da rotação regular de tripulações da EEI.

A decisão de antecipar o retorno foi tomada pelo administrador da Nasa, Jared Isaacman, que disse ainda considerar acelerar o lançamento da próxima missão tripulada, a Crew‑12, atualmente programada para as próximas semanas. Normalmente, a Nasa evita trazer uma tripulação de volta antes que a substituta esteja pronta para chegar à estação.

Um único astronauta americano a bordo

Com a saída dos quatro da Crew‑11, permanecerá apenas um astronauta americano a bordo da EEI: Chris Williams, que chegou em novembro a bordo de uma cápsula russa Soyuz como parte de um acordo de compartilhamento de assentos entre os Estados Unidos e a Rússia.

Oficiais afirmam que Williams está bem preparado para operar a estação e que a chegada da Crew‑12 logo restabelecerá o quadro normal de tripulação.

*Com informações da AFP