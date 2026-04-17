Ciência

Tudo o que se sabe sobre o alinhamento de planetas que está acontecendo

Fenômeno ocorre de 16 a 23 de abril e terá melhor visibilidade entre sábado, 18, e segunda-feira, 20

Alinhamento de planetas: fenômeno reúne quatro astros visíveis no céu de abril (pikisuperstar /Freepik)

Alinhamento de planetas: fenômeno reúne quatro astros visíveis no céu de abril (pikisuperstar /Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12h17.

Um alinhamento de planetas poderá ser observado no céu nas manhãs de abril. O fenômeno reúne Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno, que aparecem próximos no horizonte leste pouco antes do nascer do Sol.

O evento ocorre entre os dias 16 e 23 de abril, com melhor visibilidade prevista para sábado, 18, e segunda-feira, 20, quando os planetas estarão mais agrupados no céu.

Quando observar o alinhamento de planetas

A janela de observação é curta e exige atenção ao horário local.

Em geral, o ideal é observar entre 30 e 60 minutos antes do nascer do Sol. Após esse período, o aumento da luminosidade do céu dificulta a visualização, principalmente dos planetas menos brilhantes.

No Brasil, isso costuma ocorrer por volta das 5h às 5h40, com variações conforme a cidade.

Como observar o fenômeno

Para aumentar as chances de ver o alinhamento, é importante escolher um local com boa visibilidade do horizonte.

  • Olhe na direção leste, onde o Sol nasce;
  • Prefira áreas com pouca iluminação artificial;
  • Evite locais com prédios, árvores ou montanhas à frente.

Mesmo em condições ideais, a observação pode durar poucos minutos.

Quais planetas serão possíveis de ver?

Nem todos os planetas do alinhamento são visíveis a olho nu.

  • Mercúrio: o mais brilhante e fácil de localizar
  • Marte: também visível em boas condições
  • Saturno: mais discreto, pode ser difícil de identificar
  • Netuno: não visível sem telescópio

Na prática, a maioria das pessoas deve conseguir observar dois ou três planetas, segundo informações do Times of India.

Onde o fenômeno será mais visível

A localização do observador influencia diretamente na experiência.

No Hemisfério Sul, incluindo o Brasil, os planetas aparecem mais altos no céu antes do amanhecer, o que melhora a visibilidade.

Já no Hemisfério Norte, o alinhamento tende a ocorrer mais próximo do horizonte, o que pode dificultar a observação, sobretudo em áreas com poluição luminosa.

Como o alinhamento muda ao longo dos dias?

A posição dos planetas varia ao longo da semana:

13 de abril: Marte se aproxima de Netuno;
16 de abril: Mercúrio entra no agrupamento;
17 de abril: os quatro planetas ficam mais próximos;
18 de abril: melhor configuração para observar;
19 de abril: Marte se aproxima de Saturno;
20 de abril: formação mais alinhada entre três planetas.

Após esse período, o agrupamento começa a se dispersar.

O que é o alinhamento de planetas?

O alinhamento de planetas é um fenômeno visual em que vários astros parecem próximos no céu quando vistos da Terra.

Isso acontece porque todos orbitam o Sol em trajetórias semelhantes. Em determinados momentos, eles se concentram em uma mesma região do céu, criando a impressão de alinhamento, embora permaneçam distantes entre si.

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