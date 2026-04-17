Tudo o que se sabe sobre o alinhamento de planetas que está acontecendo

Alinhamento de planetas: fenômeno reúne quatro astros visíveis no céu de abril (pikisuperstar /Freepik)
Redatora
Publicado em 17 de abril de 2026 às 12h17.
Um alinhamento de planetas poderá ser observado no céu nas manhãs de abril. O fenômeno reúne Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno, que aparecem próximos no horizonte leste pouco antes do nascer do Sol.
O evento ocorre entre os dias 16 e 23 de abril, com melhor visibilidade prevista para sábado, 18, e segunda-feira, 20, quando os planetas estarão mais agrupados no céu.
A janela de observação é curta e exige atenção ao horário local.
Em geral, o ideal é observar entre 30 e 60 minutos antes do nascer do Sol. Após esse período, o aumento da luminosidade do céu dificulta a visualização, principalmente dos planetas menos brilhantes.
No Brasil, isso costuma ocorrer por volta das 5h às 5h40, com variações conforme a cidade.
Para aumentar as chances de ver o alinhamento, é importante escolher um local com boa visibilidade do horizonte.
Mesmo em condições ideais, a observação pode durar poucos minutos.
Nem todos os planetas do alinhamento são visíveis a olho nu.
Na prática, a maioria das pessoas deve conseguir observar dois ou três planetas, segundo informações do Times of India.
A localização do observador influencia diretamente na experiência.
No Hemisfério Sul, incluindo o Brasil, os planetas aparecem mais altos no céu antes do amanhecer, o que melhora a visibilidade.
Já no Hemisfério Norte, o alinhamento tende a ocorrer mais próximo do horizonte, o que pode dificultar a observação, sobretudo em áreas com poluição luminosa.
A posição dos planetas varia ao longo da semana:
13 de abril: Marte se aproxima de Netuno;
16 de abril: Mercúrio entra no agrupamento;
17 de abril: os quatro planetas ficam mais próximos;
18 de abril: melhor configuração para observar;
19 de abril: Marte se aproxima de Saturno;
20 de abril: formação mais alinhada entre três planetas.
Após esse período, o agrupamento começa a se dispersar.
O alinhamento de planetas é um fenômeno visual em que vários astros parecem próximos no céu quando vistos da Terra.
Isso acontece porque todos orbitam o Sol em trajetórias semelhantes. Em determinados momentos, eles se concentram em uma mesma região do céu, criando a impressão de alinhamento, embora permaneçam distantes entre si.