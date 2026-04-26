Titã: 'neve' na lua de Saturno intriga cientistas da Nasa

Titã, a maior lua de Saturno, pode ter vastas planícies recobertas por uma espécie de “neve” orgânica. A hipótese aparece em um novo estudo baseado em dados da missão Cassini, da Nasa, e ajuda a explicar por que grande parte da superfície desse mundo gelado é tão plana, uniforme e diferente da de outros corpos rochosos do Sistema Solar.

Segundo a pesquisa, cerca de 65% da superfície de Titã é formada por planícies lisas. Ao analisar com mais detalhe os dados de radar coletados pela sonda Cassini, cientistas concluíram que a superfície pode não ser composta apenas por material sólido e rochoso. Em vez disso, ela parece mais com uma base mais rígida recoberta por uma espécie de manta macia e porosa.

Essa camada superior teria entre alguns centímetros e até cerca de um metro de espessura e provavelmente seria formada por moléculas orgânicas produzidas na atmosfera espessa e enevoada de Titã. Com o tempo, esse material cairia lentamente em direção ao solo, em um processo comparado pelos pesquisadores a uma neve fina, antes de se compactar.

Por que a lua de Saturno intriga os cientistas?

A descoberta reforça a imagem de Titã como um dos ambientes mais exóticos do Sistema Solar. De acordo com os cientistas da Nasa, as interpretações mais comuns usadas para entender superfícies como as da Lua, da Terra e de Vênus não se aplicam.

Parte disso se deve à atmosfera espessa da lua de Saturno, que dificulta observações à distância e interfere na forma como os sinais de radar se refletem no terreno. Titã não é um mundo estático. Sua superfície também é moldada por chuva, ventos e erosão, o que torna ainda mais complexa a tarefa de entender como esse material orgânico se acumula e se transforma ao longo do tempo.

Titã e o futuro das missões espaciais

Além do peso científico da descoberta, o estudo também tem implicações práticas. Entender melhor a textura e a composição da superfície de Titã será importante para futuras missões espaciais.

A principal delas é a Dragonfly, da Nasa, prevista para ser lançada em 2028 e chegar ao destino em 2034. A missão deverá investigar a química e a geologia da lua e pode ajudar a confirmar como essa camada superficial se formou.

Mais do que resolver um mistério geológico, a pesquisa reforça o interesse crescente em Titã como laboratório natural para estudar química orgânica em um ambiente extremo.