Jonathan é o animal mais velho do mundo; saiba sua espécie e idade

Um animal que viveu o final da Revolução Industrial, passou pelas duas guerras mundiais, pela guerra fria, queda da União soviética e por inúmeras outras mudanças no mundo, é o mais velho do mundo.

Reconhecido desde 2019 pelo Guinness World Records como o animal terrestre mais velho do mundo, Jonathan, uma tartaruga gigante Aldabra, completou 189 anos no mês passado.

Jonathan vive na ilha de Santa Helena, território ultramarino britânico, no Atlântico Sul e mora na residência oficial do governo local, uma mansão georgiana. Ele chegou na ilha quando tinha aproximadamente 50 anos e foi um presente para o então governador do território, William Gray-Wilson. Hoje, ele compartilha sua casa com mais quatro tartarugas, David, Emma, ​​Frederika e Myrtle. Nenhuma das três fêmeas pode acasalar com Jonathan, informou a agência Saint Helena’s Info.

Por conta da avançada idade, Jonathan apresenta cegueira, falta de olfato e outras deficiências causadas pela longevidade. Isso tem dificultado a alimentação do animal, que precisou passar por uma dieta hipercalórica rica em vitaminas, incluindo maçãs, cenouras, pepinos, bananas e goiaba, para recuperar sua saúde e vigor, revelou o veterinário Joe Hollins à revista National Geographic.

"Uma vez por semana eu o alimento na mão para aumentar sua ingestão de calorias. Depois de sua refeição, eu limpo seu queixo, coço sua garganta e desejo-lhe tudo de bom", explicou Hollins. Jonathan se recupera bem com essa nova alimentação.

A espécie de Jonathan é originária das Seychelles e bastante rara. Ela já foi considerada extinta, mas segundo o Grupo de Especialistas em Tartarugas e Tartarugas Aquáticas da União Internacional para a Conservação da Natureza, deve existir cerca de 80 tartarugas de Seychelles em todo mundo.

Apesar dos problemas de saúde, Jonathan tem uma excelente audição e parece estar forte para viver muito mais. A expectativa de vida de sua especie é de 150 anos e o animal já superou mais de 40 anos desse marco. A tartaruga já viveu mais que a pessoa mais longeva registrada no mundo: a francesa Jeanne Calment (1875-1997), que atingiu 122 anos.

Outros animais de vida longa incluem a hidra (um animal marinho que pode ser imortal) e um coral do fundo do mar de aproximadamente 4.200 anos que vive na costa havaiana.

