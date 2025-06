Animal mais velho do mundo tem 193 anos — e já viveu duas guerras, 14 papas e a invenção da lâmpada

Aos 193 anos, Jonathan, a tartaruga, é o animal terrestre mais velho do mundo. Estima-se que ele tenha nascido em 1832, nas Seychelles, e foi levado para a ilha de Santa Helena em 1882, já na fase adulta, com cerca de 50 anos.

A jornada de Jonathan começou com um gesto simples: foi um dos três presentes trazidos das Seychelles para Sir William Grey-Wilson, o então governador de Santa Helena.

A tartaruga não foi nomeada até os anos 1930, quando foi batizada por Sir Spencer Davis. Durante esse período, Jonathan passou a morar nos jardins da Plantation House, residência oficial dos governadores de Santa Helena, e se tornou um símbolo da ilha.

Jonathan e os eventos históricos

Jonathan é mais do que apenas uma tartaruga; ele é uma testemunha viva de eventos históricos.

Ao longo de sua vida, ele presenciou o reinado de oito monarcas britânicos, duas guerras mundiais, o colapso do império britânico e a ascensão e queda de diversas potências globais. Em 1947, teve a oportunidade de encontrar o rei George VI e a futura rainha Elizabeth II, durante uma visita oficial à ilha.

Confira os períodos históricos que Jonathan viveu:

Reinado de Rainha Vitória (1837–1901)

Inauguração da presidência de Andrew Jackson nos EUA (1833)

Revolução Industrial

Invenção da lâmpada incandescente (1878)

Primeira Guerra Mundial (1914–1918)

Segunda Guerra Mundial (1939–1945)

Reinado de oito monarcas britânicos

Ascensão e queda do Império Britânico

Primeira missão tripulada à Lua (1969)

Era da Guerra Fria

Visitas de figuras notáveis

Transformações tecnológicas e digitais

Quantos Papas existiram desde que Jonathan nasceu?

Durante quase dois séculos, ele presenciou uma infinidade de eventos históricos, incluindo 14 papas.

Gregório XVI (1831–1846) Pio IX (1846–1878) Leão XIII (1878–1903) São Pio X (1903–1914) Bento XV (1914–1922) Pio XI (1922–1939) Pio XII (1939–1958) João XXIII (1958–1963) Paulo VI (1963–1978) João Paulo I (1978) João Paulo II (1978–2005) Bento XVI (2005–2013) Francisco (2013–2025) Leão XIV (2025–presente)

A longevidade e a saúde de Jonathan

Jonathan é uma das poucas criaturas a ter vivido por mais de 190 anos.

Seu aniversário é comemorado oficialmente em 4 de dezembro, data estimada para seu nascimento. Mas, apesar de ser uma relíquia de resistência biológica, Jonathan não escapa dos desafios impostos pela idade avançada.

Tartaruga Jonathan (Wikimedia Commons)

Ele sofre de catarata e perdeu grande parte da sua visão ao longo dos anos. Para garantir seu bem-estar, o veterinário local, Joe Hollins, cuida de sua dieta e o alimenta manualmente, o que ajuda a manter sua saúde.

Jonathan e o turismo em Santa Helena

Jonathan não é apenas uma figura histórica; ele é também uma atração turística em Santa Helena.

A tartaruga recebe muitos visitantes, que chegam à ilha com o objetivo de conhecê-lo e aprender sobre sua história. A visita a Jonathan é um ponto alto nas excursões guiadas pela Plantation House. Durante essas visitas, os turistas podem observá-lo em seus momentos de descanso, geralmente após a alimentação matinal. Jonathan divide os jardins com outras tartarugas mais jovens, mas sua presença marcante o tornou a estrela da ilha, sendo admirado por sua longa vida e por sua conexão com a história da humanidade.

Como visitar Jonathan, a tartaruga mais velha do mundo

Santa Helena, um destino remoto no Atlântico Sul, é o lar de Jonathan, e os visitantes têm a oportunidade de conhecê-lo de perto. Para isso, é necessário participar de uma visita guiada à Plantation House, a residência oficial dos governadores da ilha, onde Jonathan vive.

As excursões para ver Jonathan são realizadas principalmente nas manhãs de terça-feira, às 10h30, e devem ser agendadas com antecedência através do Escritório de Turismo de Santa Helena ou diretamente com a administração da Plantation House. Durante a visita, os turistas podem explorar os jardins da residência, onde Jonathan e outras tartarugas vivem livremente. O melhor horário para vê-lo é durante a alimentação matinal, quando ele está mais ativo.

O custo da visita é de aproximadamente £1 5 por pessoa, proporcionando uma experiência única para aqueles que desejam conhecer de perto essa criatura histórica. Para quem deseja uma experiência mais completa, pacotes de turismo para Santa Helena estão disponíveis, com preços a partir de £ 2.310 por uma estadia de 11 noites na ilha, excluindo voos internacionais.

Por que as tartarugas vivem tanto?

As tartarugas vivem tanto devido a uma combinação de fatores biológicos e evolutivos. Um dos principais motivos é o metabolismo lento, já que, por serem de sangue frio, usam energia de forma mais eficiente e envelhecem mais lentamente.

Além disso, elas possuem um mecanismo genético robusto, com telômeros que diminuem mais lentamente, protegendo o DNA. Isso ajuda a manter a integridade celular e prevenir doenças como o câncer, além de eliminar células danificadas.

A defesa natural proporcionada pela carapaça dura também é crucial para sua longevidade. Ela as protege de predadores, aumentando as chances de sobrevivência e possibilitando uma vida longa para reprodução.

Outra razão para a longa vida das tartarugas é sua estratégia reprodutiva, que favorece a produção de muitos filhotes ao longo de suas vidas. Isso é importante para garantir a propagação de seus genes, mesmo com a alta taxa de predação dos ovos e filhotes.

Jonathan, a tartaruga gigante das Seychelles, é um exemplo notável disso. Aos 193 anos, ele ultrapassou a expectativa de vida da sua espécie, que é de cerca de 150 anos, graças a esses fatores biológicos e cuidados em cativeiro.