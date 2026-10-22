Nasa detalha planos de SpaceX e Blue Origin para voltar à Lua em 2028

A Nasa apresentou as etapas que SpaceX e Blue Origin terão de cumprir para participar do retorno de astronautas à superfície da Lua, previsto para 2028. A definição do módulo que fará o pouso dependerá dos resultados dos testes e da comprovação de que o veículo reúne condições de segurança para transportar a tripulação.

Os cronogramas foram detalhados por Steve Creech, gerente interino do programa de sistemas de pouso humano da agência, conhecido pela sigla HLS, durante o Congresso Internacional de Astronáutica, na Turquia, em 5 de outubro.

Artemis III vai testar acoplamentos em órbita terrestre

Antes da viagem à superfície lunar, a Artemis III levará quatro astronautas à órbita baixa da Terra para testar o acoplamento da cápsula Orion com versões dos veículos das duas empresas: a Starship, da SpaceX, e o Blue Moon, da Blue Origin.

A missão terá como foco a integração entre as naves, sem pouso na Lua. Esse desenho resulta da reformulação anunciada pela Nasa em fevereiro, quando a agência transferiu o primeiro desembarque de astronautas do programa para a Artemis IV. A previsão de realizá-lo em 2028 foi mantida.

Os testes de acoplamento terão diferenças entre os projetos. Na versão da Starship prevista para a Artemis III, os astronautas permanecerão na Orion, pois o veículo não contará com uma cabine que permita a entrada da tripulação. Já o módulo da Blue Origin deverá permitir a passagem dos astronautas de uma nave para a outra.

Reabastecimento no espaço é uma das etapas da SpaceX

A SpaceX desenvolve a cabine da Starship lunar e os equipamentos de conexão com a Orion. O planejamento para 2026 inclui a recuperação do propulsor V3 e a captura de um estágio superior da nave.

Para executar a missão lunar, a empresa também precisará demonstrar o funcionamento do reabastecimento em órbita. A operação prevê o envio de veículos-tanque para abastecer a Starship no espaço antes de sua viagem à Lua.

Essa etapa exige testes de transferência e armazenamento de propelentes, as substâncias usadas na propulsão, sem perdas excessivas. A previsão da companhia é realizar uma demonstração de pouso lunar sem tripulação até o fim de 2027.

Blue Origin prevê teste de pouso para 2028

O projeto da Blue Origin para o transporte de astronautas é o Blue Moon Mark 2. Com cerca de 16 metros de altura e três motores BE-7, o módulo terá uma versão de teste com cabine, parte dos sistemas de suporte à vida e equipamentos para a transferência da tripulação a partir da Orion.

A empresa também precisa restabelecer as operações de suas instalações de lançamento em Cabo Canaveral, danificadas por uma explosão em maio. A Nasa trabalha com a retomada no quarto trimestre de 2026. Uma reportagem da Reuters, porém, aponta que esse prazo pode passar para o início de 2027.

O planejamento apresentado para a companhia prevê as seguintes etapas:

Primeiro trimestre de 2027: envio do Blue Moon Mark 1, uma versão menor e sem tripulação, em direção à Lua.

envio do Blue Moon Mark 1, uma versão menor e sem tripulação, em direção à Lua. Segundo trimestre de 2027: conclusão da integração do módulo de teste com o foguete New Glenn e da qualificação do motor BE-7.

conclusão da integração do módulo de teste com o foguete New Glenn e da qualificação do motor BE-7. Quarto trimestre de 2027: lançamento de uma versão de maior potência do New Glenn e de uma missão de demonstração do Mark 2 sem tripulação.

lançamento de uma versão de maior potência do New Glenn e de uma missão de demonstração do Mark 2 sem tripulação. Primeiro trimestre de 2028: tentativa de pouso lunar não tripulado do Mark 2.

Com essas previsões, as demonstrações de pouso das duas empresas ocorreriam entre o fim de 2027 e o início de 2028. A Nasa terá de analisar os resultados antes de autorizar o transporte de astronautas à superfície lunar na Artemis IV.