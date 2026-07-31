A moda do 'alto teor de proteína' funciona para todos? Entenda os debates na ciência

Estudo: a restrição também reduz a atividade de uma proteína chamada mTORC1, que normalmente estimula o crescimento celular. (Getty Images)
Repórter
Publicado em 31 de julho de 2026 às 17h11.
Prateleiras de supermercado estão cada vez mais tomadas por produtos "ricos em proteína". No entanto, estudos em animais sugerem que restringir o consumo da substância pode ser o que realmente ajuda a viver mais e envelhecer com mais saúde.
"Temos a impressão de que a proteína na dieta é uma espécie de coisa universalmente boa", disse Dudley Lamming, pesquisador da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, à NewScience.
Mas, segundo a mais recente revisão de estudos sobre o tema, conduzida por Lamming, consumir proteína além do necessário, especialmente por quem tem uma rotina sedentária, está associado a problemas metabólicos e à redução do tempo de vida.
Lamming e sua equipe analisaram mais de 300 estudos, a maioria feita com roedores sedentários, sobre os efeitos de restringir a proteína ao mínimo necessário para evitar deficiências nutricionais.
Nesses experimentos, os animais recebiam o equivalente ao mínimo recomendado pelas diretrizes americanas, 0,8 grama de proteína por quilo de peso corporal, ou o dobro disso, quantidade próxima ao que hoje é indicado para uma alimentação considerada ótima (entre 1,2 e 1,6 grama por quilo).
Em um dos estudos, ratos que consumiram a menor quantidade de proteína viveram quase 120 dias a mais, um aumento de mais de 50% na expectativa de vida, em comparação aos que ingeriram o dobro.
Uma possível explicação, segundo Lamming, está no hormônio FGF21, que tem sua produção estimulada pela restrição proteica. Em roedores, esse hormônio atua no cérebro, no tecido adiposo e no fígado, melhorando os níveis de açúcar no sangue e reduzindo a quantidade de células senescentes, aquelas que param de se dividir e passam a provocar inflamação crônica no organismo à medida que se acumulam com a idade.
A restrição também reduz a atividade de uma proteína chamada mTORC1, que normalmente estimula o crescimento celular. Diminuir sua atividade, no entanto, favorece o reparo das células.
"Basicamente, isso muda as células de um estado proliferativo, de muito crescimento e metabolismo, para um estado de divisão mais lenta, ou nenhuma, com foco em reparo", explicou Lamming à revista NewScience, acrescentando que esse mecanismo reduziria o risco de doenças ligadas à idade e prolongaria a vida em camundongos.
Para Lamming, isso sugere que a tendência recente de aumentar o consumo de proteína pode até fazer sentido para quem pratica exercícios regularmente, já que o corpo precisa reparar o desgaste muscular, mas pode causar danos em pessoas sedentárias.
Nem todos os especialistas veem a questão da mesma forma. Em entrevista à revista NewScience, Donald Layman, da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, ponderou que roedores e humanos metabolizam proteína de maneiras muito diferentes.
A proteína mTORC1, por exemplo, é ativada pela alimentação mas, enquanto pessoas costumam fazer poucas refeições grandes ao longo do dia, roedores comem com mais frequência e em porções menores. Isso, segundo ele, pode alterar significativamente os efeitos da restrição proteica de uma espécie para outra.
Layman lembra ainda que humanos estão expostos a fatores que aceleram o envelhecimento, como infecções e calor extremo, de forma muito mais intensa do que animais de laboratório. Ele também critica o fato de a revisão não incluir a maior parte dos estudos feitos em humanos que associam o consumo de proteína acima do mínimo a um menor risco de fragilidade física.
Lamming rebateu: segundo ele, nenhum estudo foi deixado de fora intencionalmente. "Nosso foco foi a restrição de proteína, não os diversos estudos sobre níveis mais altos de consumo", afirma.
Ele reconheceu que, além da construção muscular e da prevenção da fragilidade, as evidências sobre os efeitos de uma dieta rica em proteína no processo de envelhecimento ainda são mistas.