O que se sabe sobre misterioso 'laser' de 8 bilhões de anos-luz que atingiu a Terra

Astrônomos detectaram um sinal cósmico comparado a um “laser natural” que percorreu cerca de 8 bilhões de anos-luz até chegar à Terra. O fenômeno foi identificado pelo radiotelescópio MeerKAT, instalado na África do Sul, e pode ajudar cientistas a entender como galáxias se formam, evoluem e colidem ao longo da história do universo.

A descoberta foi feita por uma equipe internacional de pesquisadores ligada à Universidade de Pretória, que analisava emissões no espectro de rádio provenientes de regiões distantes do cosmos. Segundo os cientistas, o evento está entre os sinais mais energéticos desse tipo já registrados.

Origem do sinal está em galáxias em colisão

Os dados indicam que a emissão veio de um sistema de galáxias em processo de fusão chamado “HATLAS J142935.3–002836”, localizado a aproximadamente 8 bilhões de anos-luz da Terra.

Quando duas galáxias começam a se fundir, grandes nuvens de gás e poeira são comprimidas. Esse processo desencadeia intensa atividade molecular e pode gerar emissões extremamente brilhantes no espaço.

O que é o “laser natural” detectado pelos cientistas

O fenômeno observado foi classificado como um megamaser de hidroxila, um tipo de emissão natural que funciona de forma semelhante a um laser, mas no espectro de rádio.

Esse tipo de sinal ocorre quando moléculas específicas, como a hidroxila, amplificam radiação na faixa das micro-ondas. O resultado é uma emissão extremamente intensa que pode ser milhões ou até bilhões de vezes mais luminosa que sinais semelhantes observados em regiões menores do universo.

De acordo com os pesquisadores, a intensidade do evento sugere que ele pode pertencer a uma categoria ainda mais rara chamada gigamaser, considerada ainda mais poderosa.

Lente gravitacional permitiu detectar o sinal

A observação do fenômeno foi possível devido a um efeito previsto pela teoria da relatividade de Albert Einstein, conhecido como lente gravitacional.

Nesse processo, a gravidade de uma galáxia localizada entre a Terra e o objeto distante curva o espaço-tempo e funciona como uma espécie de lente natural. Esse efeito amplifica a luz ou as ondas emitidas por objetos muito distantes.

Com essa amplificação, o sinal conseguiu chegar à Terra com intensidade suficiente para ser detectado por radiotelescópios.

Os pesquisadores afirmam que observações desse tipo podem ajudar a identificar outros sistemas galácticos em fusão e aprofundar estudos sobre a evolução do universo.

Colisões entre galáxias são processos comuns na história cósmica. A própria Via Láctea, por sua vez, deve colidir com a galáxia Andrômeda em cerca de 5 bilhões de anos.

Apesar de parecer um evento dramático, os cientistas explicam que estrelas e sistemas planetários raramente entram em choque direto durante essas fusões. Mesmo assim, a estrutura e a aparência das galáxias envolvidas podem mudar significativamente ao longo do tempo.