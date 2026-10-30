Quais canetas emagrecedoras foram aprovadas pela Anvisa? Veja as 20 novidades de 2026

Canetas emagrecedoras: fim da patente da semaglutida abriu espaço para novas versões do princípio ativo do Ozempic e do Wegovy (Freepik)
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Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18h39.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou 20 novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida e liraglutida em 2026. Os registros incluem produtos destinados ao tratamento de diabetes e obesidade, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras.
Somente na última quinta-feira, 29, cinco medicamentos receberam autorização: Embeltah, Sevema, Aribet, Lyrza e Wylovol. As aprovações ocorrem após o fim da patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, em março. A patente da liraglutida, presente no Victoza e no Saxenda, expirou em 2024.
Segundo a Anvisa, a análise desses medicamentos passou a ser prioridade em agosto de 2025, após solicitação do Ministério da Saúde. A medida busca ampliar o abastecimento nacional e apoiar os planos de inclusão desses tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS).
Entre os registros concedidos neste ano, estão medicamentos de diferentes fabricantes, incluindo versões genéricas e produtos comercializados com marcas próprias.
As autorizações abrangem tratamentos para diabetes e obesidade. A indicação depende do registro específico de cada produto.
Além das novas autorizações, outros medicamentos com os mesmos princípios ativos já possuíam registro no país.
Entre os produtos com semaglutida, estão:
Entre os medicamentos com liraglutida, estão:
As novas autorizações abrangem diferentes categorias de registro sanitário. Os medicamentos genéricos são identificados pelo nome do princípio ativo. Segundo as regras brasileiras, devem custar pelo menos 35% menos que o medicamento de referência.
Os similares possuem nome comercial próprio e contêm o mesmo princípio ativo do medicamento de referência.
A lista também reúne medicamentos registrados como novos produtos, em razão de diferenças nos processos de fabricação em relação às versões originais.
A tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, também aparece entre os medicamentos registrados no Brasil. Em 18 de março, a Anvisa autorizou uma apresentação multidose do Mounjaro, da Eli Lilly. A versão reúne quatro doses semanais em uma única caneta.
De acordo com a autarquia, o medicamento possui indicações para diabetes, obesidade e apneia obstrutiva do sono em pessoas com obesidade.
Diferentemente da semaglutida e da liraglutida, a tirzepatida ainda está protegida por patente, com expiração prevista para 2036.
O registro sanitário autoriza a comercialização de um medicamento no Brasil, mas não significa que o produto já esteja disponível para compra. A chegada às farmácias depende de etapas comerciais e regulatórias posteriores.
Da mesma forma, a autorização da Anvisa não representa a inclusão automática do medicamento no SUS. A oferta pela rede pública depende de decisões específicas de incorporação e implementação.