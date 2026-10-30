Quais canetas emagrecedoras foram aprovadas pela Anvisa? Veja as 20 novidades de 2026

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou 20 novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida e liraglutida em 2026. Os registros incluem produtos destinados ao tratamento de diabetes e obesidade, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras.

Somente na última quinta-feira, 29, cinco medicamentos receberam autorização: Embeltah, Sevema, Aribet, Lyrza e Wylovol. As aprovações ocorrem após o fim da patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, em março. A patente da liraglutida, presente no Victoza e no Saxenda, expirou em 2024.

Segundo a Anvisa, a análise desses medicamentos passou a ser prioridade em agosto de 2025, após solicitação do Ministério da Saúde. A medida busca ampliar o abastecimento nacional e apoiar os planos de inclusão desses tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Canetas emagrecedoras aprovadas em 2026

Entre os registros concedidos neste ano, estão medicamentos de diferentes fabricantes, incluindo versões genéricas e produtos comercializados com marcas próprias.

As autorizações abrangem tratamentos para diabetes e obesidade. A indicação depende do registro específico de cada produto.

Medicamentos com semaglutida

Embeltah: indicado para diabetes. Registro concedido à Dr. Reddy's em 29 de outubro.

Sevema: indicado para diabetes. Registro concedido à Aché em 29 de outubro.

Kyinsu: combinação de insulina icodeca e semaglutida, indicada para diabetes. Registro concedido à Novo Nordisk em 28 de setembro.

Yluméc: indicado para diabetes. Registro concedido à EMS em 31 de agosto.

Semaglutida genérica (Germed): indicada para diabetes. Registro concedido em 24 de agosto.

Semaglutida genérica (EMS): indicada para diabetes. Registro concedido em 17 de agosto.

Semaclique: indicado para diabetes. Registro concedido à Germed em 13 de agosto.

Owozy: indicado para diabetes. Registro concedido à Ávita Care em 29 de julho.

Seemasun: indicado para diabetes. Registro concedido à Sun Farmacêutica em 29 de julho.

Zempneo: indicado para diabetes. Registro concedido à Brainfarma em 29 de julho.

Semavy: indicado para diabetes. Registro concedido à Cosmed, subsidiária da Hypera Pharma, em 29 de julho.

Orsema: indicado para diabetes. Registro concedido à Ranbaxy em 29 de julho.

Ozivy: indicado para diabetes. Registro concedido à EMS em 25 de maio.

Medicamentos com liraglutida

Aribet: indicado para diabetes. Registro concedido à Farma Vision em 29 de outubro.

Lyrza: indicado para obesidade. Registro concedido à Farma Vision em 29 de outubro.

Wylovol: indicado para obesidade. Registro concedido à Farma Vision em 29 de outubro.

Liraglutida genérica (EMS): indicada para diabetes. Registro concedido em 8 de setembro.

Liraglutida genérica (EMS): indicada para obesidade. Registro concedido em 8 de setembro.

Liraclick: indicado para diabetes. Registro concedido à Germed em 1º de junho.

Quais canetas emagrecedoras já tinham registro no Brasil?

Além das novas autorizações, outros medicamentos com os mesmos princípios ativos já possuíam registro no país.

Entre os produtos com semaglutida, estão:

Ozempic : indicado para diabetes, da Novo Nordisk.

: indicado para diabetes, da Novo Nordisk. Wegovy : indicado para obesidade, da Novo Nordisk.

: indicado para obesidade, da Novo Nordisk. Extensior : indicado para diabetes, registrado pela Novo Nordisk em parceria com a Eurofarma.

: indicado para diabetes, registrado pela Novo Nordisk em parceria com a Eurofarma. Poviztra: indicado para obesidade, registrado pela Novo Nordisk em parceria com a Eurofarma.

Entre os medicamentos com liraglutida, estão:

Victoza : indicado para diabetes, da Novo Nordisk.

: indicado para diabetes, da Novo Nordisk. Saxenda : indicado para obesidade, da Novo Nordisk.

: indicado para obesidade, da Novo Nordisk. Olire : indicado para obesidade, da EMS.

: indicado para obesidade, da EMS. Lirux: indicado para diabetes, da EMS.

Qual é a diferença entre genéricos, similares e novos medicamentos?

As novas autorizações abrangem diferentes categorias de registro sanitário. Os medicamentos genéricos são identificados pelo nome do princípio ativo. Segundo as regras brasileiras, devem custar pelo menos 35% menos que o medicamento de referência.

Os similares possuem nome comercial próprio e contêm o mesmo princípio ativo do medicamento de referência.

A lista também reúne medicamentos registrados como novos produtos, em razão de diferenças nos processos de fabricação em relação às versões originais.

Mounjaro também ganhou uma nova versão em 2026

A tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, também aparece entre os medicamentos registrados no Brasil. Em 18 de março, a Anvisa autorizou uma apresentação multidose do Mounjaro, da Eli Lilly. A versão reúne quatro doses semanais em uma única caneta.

De acordo com a autarquia, o medicamento possui indicações para diabetes, obesidade e apneia obstrutiva do sono em pessoas com obesidade.

Diferentemente da semaglutida e da liraglutida, a tirzepatida ainda está protegida por patente, com expiração prevista para 2036.

Aprovação da Anvisa significa disponibilidade nas farmácias?

O registro sanitário autoriza a comercialização de um medicamento no Brasil, mas não significa que o produto já esteja disponível para compra. A chegada às farmácias depende de etapas comerciais e regulatórias posteriores.

Da mesma forma, a autorização da Anvisa não representa a inclusão automática do medicamento no SUS. A oferta pela rede pública depende de decisões específicas de incorporação e implementação.