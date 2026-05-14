Quem nasceu entre 1950 e 1970 tem mais vantagens para lidar com pressão emocional; veja o segredo

Pessoas nascidas entre as décadas de 1950 e 1970 apresentam maior capacidade de lidar com situações de pressão emocional, segundo um estudo publicado na revista científica BMJ Mental Health.

A pesquisa identificou que integrantes dessa geração demonstram níveis mais altos de resiliência quando comparados a grupos mais jovens, especialmente diante de cenários de instabilidade e mudanças rápidas.

O levantamento relaciona esse comportamento ao contexto em que essas pessoas cresceram. A convivência mais frequente em ambientes presenciais, a menor dependência de estímulos digitais e a autonomia desenvolvida desde cedo aparecem entre os fatores associados ao fortalecimento emocional ao longo da vida.

Os pesquisadores apontam que o hábito de lidar com espera, frustração e ausência de recompensas imediatas ajudou no desenvolvimento de habilidades emocionais consideradas essenciais em períodos de crise. Segundo o estudo, essas experiências contribuíram para ampliar a tolerância à incerteza e a capacidade de adaptação.

Outro aspecto destacado envolve as transformações sociais e econômicas enfrentadas por essa geração durante a vida adulta. Mudanças tecnológicas, alterações no mercado de trabalho e diferentes cenários econômicos fizeram parte da trajetória desse grupo, o que teria ampliado a flexibilidade emocional diante de situações inesperadas.

A pesquisa também cita a ausência de redes sociais durante a infância e adolescência como um elemento relevante. A menor exposição à comparação constante e à pressão por validação pública teria favorecido relações interpessoais mais estáveis e uma percepção menos ansiosa sobre a própria vida.

Quais hábitos ajudam no fortalecimento emocional?

Entre os comportamentos observados pelos pesquisadores estão características como:

autonomia;

paciência;

facilidade para enfrentar desafios sem respostas imediatas.

A comunicação presencial aparece como um dos fatores mais associados ao fortalecimento psicológico identificado no estudo.

No entanto, os especialistas responsáveis pela análise ressaltam que a resiliência emocional não está limitada a uma geração específica. O estudo aponta tendências estatísticas, mas reforça que a capacidade de enfrentar adversidades pode ser desenvolvida em diferentes fases da vida.

Entre as práticas mencionadas pelos pesquisadores estão a redução do excesso de estímulos digitais, o fortalecimento de vínculos presenciais e o desenvolvimento de estratégias para lidar melhor com frustrações. O estudo também cita a importância de reduzir comparações frequentes nas redes sociais.

Os prejuízos da hiperconectividade

O levantamento ainda faz um alerta sobre os efeitos da hiperconectividade entre os grupos mais jovens. Segundo os autores, a exposição contínua à busca por respostas rápidas e à comparação social permanente pode afetar o desenvolvimento da tolerância emocional.

Mesmo assim, os pesquisadores afirmam que fatores como ambiente familiar, educação e experiências pessoais continuam exercendo influência direta na construção da estabilidade emocional ao longo da vida.

Em meio ao aumento do fluxo de informações e às mudanças rápidas no cotidiano, habilidades relacionadas à adaptação, paciência e equilíbrio emocional passaram a ganhar mais relevância em contextos de estresse e pressão social.

Especialistas também afirmam que o desenvolvimento da resiliência pode ocorrer em qualquer etapa da vida. Estratégias como refletir sobre emoções, enfrentar desafios sem evitá-los e fortalecer conexões interpessoais aparecem entre os hábitos associados ao fortalecimento psicológico. A busca por significado em experiências difíceis também é apontada como um dos pilares da estabilidade emocional.