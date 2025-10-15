Nem todo estresse é ruim: estudo revela como usar a pressão a seu favor no trabalho

O estresse sempre foi visto como um dos grandes vilões da vida profissional. Mas e se ele, sob certas condições, pudesse ser um aliado estratégico no seu desenvolvimento?

Uma pesquisa da Portland State University, publicada pela American Psychological Association, sugere justamente isso, que existem dois tipos de estresse e um deles pode ser um motor de crescimento profissional.

Em um momento em que a inteligência emocional é considerada uma das habilidades mais valiosas no mercado de trabalho, entender como lidar com as pressões do dia a dia pode ser o diferencial entre um profissional mediano e um líder em ascensão. As informações foram retiradas de Inc.

Estresse de desafio em contrapartida com o estresse de obstáculo

O estudo separa o estresse em duas categorias:

Estresse de desafio : surge em situações que exigem esforço, superação e foco. Apesar da pressão, essas experiências podem gerar sensações positivas como orgulho, alívio e satisfação.

Estresse de obstáculo : está relacionado a burocracias, imposições arbitrárias ou falta de apoio. Essas situações tendem a gerar frustração, desmotivação e até queda de desempenho.

Um exemplo do estresse de desafio é ser designado para liderar um projeto complexo que inicialmente parece estar fora do seu alcance. À medida que o projeto avança, os obstáculos se acumulam, mas, ao final, a superação traz um impulso emocional positivo — e um salto na sua autoconfiança.

Já o estresse de obstáculo seria receber a obrigação de usar uma nova ferramenta de IA sem treinamento adequado, sob cobranças imediatas por alta performance. Nesse caso, a ausência de suporte mina qualquer possível ganho.

Estratégias para transformar pressão em combustível

O estudo traz, ainda, recomendações práticas para empresas e líderes. Mas elas também servem para quem está em início de carreira e quer se posicionar como um profissional emocionalmente maduro e preparado para ambientes exigentes.

Algumas dessas estratégias incluem:

Reframing (reformular o problema) : enxergar tarefas difíceis como oportunidades de desenvolvimento.

Feedbacks positivos : reconhecer pequenas vitórias ao longo do caminho para reforçar o engajamento.

Clareza de responsabilidades : evitar confusão sobre metas e papeis reduz a sensação de descontrole.

Corte de burocracias : eliminar ruídos e entraves desnecessários ajuda a manter o foco no que realmente importa.

Na prática, isso significa que saber como interpretar e reagir ao estresse é uma habilidade essencial para qualquer profissional que deseja atuar com alta performance e se destacar em um mercado competitivo.

