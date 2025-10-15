Nem todo estresse é ruim: estudo revela como usar a pressão a seu favor no trabalho

Estresse (Jena Ardell/Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11h18.
O estresse sempre foi visto como um dos grandes vilões da vida profissional. Mas e se ele, sob certas condições, pudesse ser um aliado estratégico no seu desenvolvimento?
Uma pesquisa da Portland State University, publicada pela American Psychological Association, sugere justamente isso, que existem dois tipos de estresse e um deles pode ser um motor de crescimento profissional.
Em um momento em que a inteligência emocional é considerada uma das habilidades mais valiosas no mercado de trabalho, entender como lidar com as pressões do dia a dia pode ser o diferencial entre um profissional mediano e um líder em ascensão. As informações foram retiradas de Inc.
Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação
O estudo separa o estresse em duas categorias:
Um exemplo do estresse de desafio é ser designado para liderar um projeto complexo que inicialmente parece estar fora do seu alcance. À medida que o projeto avança, os obstáculos se acumulam, mas, ao final, a superação traz um impulso emocional positivo — e um salto na sua autoconfiança.
Já o estresse de obstáculo seria receber a obrigação de usar uma nova ferramenta de IA sem treinamento adequado, sob cobranças imediatas por alta performance. Nesse caso, a ausência de suporte mina qualquer possível ganho.
O estudo traz, ainda, recomendações práticas para empresas e líderes. Mas elas também servem para quem está em início de carreira e quer se posicionar como um profissional emocionalmente maduro e preparado para ambientes exigentes.
As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor
Algumas dessas estratégias incluem:
Na prática, isso significa que saber como interpretar e reagir ao estresse é uma habilidade essencial para qualquer profissional que deseja atuar com alta performance e se destacar em um mercado competitivo.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória