Treino contra a pressão: ciência testa vacina emocional antiestresse

Assim como uma vacina prepara o sistema imunológico para desenvolver defesas, pesquisadores investigam se é possível aumentar a resiliência ao estresse. A estratégia envolve a exposição controlada a situações desafiadoras do cotidiano.

A ideia, destacada pela revista New Scientist, sugere que pequenas doses de estresse administrável podem fortalecer a capacidade do organismo de lidar com pressões futuras.

Estudos têm explorado essa abordagem sobretudo em grupos de alto risco. Em treinamentos militares, cadetes submetidos a programas de resiliência apresentaram níveis mais baixos de cortisol em exercícios intensos posteriores, em comparação com aqueles sem preparação.

Profissionais de emergência também mostraram menor risco de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e depressão após esse tipo de treinamento.

Exposição controlada ao estresse remodela o cérebro

Pesquisas indicam que lidar com situações estressantes pode provocar alterações na chamada “rede do estresse”, que envolve o córtex pré-frontal (ligado ao controle emocional), o hipocampo (associado à memória) e a amígdala (relacionada à percepção de ameaças).

Quando uma pessoa enfrenta voluntariamente desafios moderados, esses circuitos tendem a se adaptar. Isso facilita a resposta a situações futuras e ajuda o organismo a retornar ao estado normal com mais rapidez.

A pesquisadora Julie Vašků, da Universidade Masaryk, destaca que o estresse precisa ser administrável. Segundo ela, o estímulo deve causar desconforto suportável — não sofrimento intenso. Atividades como visitar lugares desconhecidos ou interagir com novas pessoas podem ajudar, especialmente com apoio adicional.

Adversidade na infância: proteção ou risco?

A aplicação dessa estratégia na infância exige cautela. Adversidades severas estão associadas a maior risco de problemas de saúde mental e física na vida adulta. Por outro lado, evidências sugerem que exposições leves e controladas podem contribuir para o desenvolvimento da resiliência.

Estudos com animais mostram que a separação contínua de filhotes de suas mães aumenta a resposta ao estresse na vida adulta. Já a separação em intervalos curtos pode gerar indivíduos mais adaptáveis. Resultados semelhantes foram observados em primatas.

O psiquiatra Carmine Pariante, do King's College London, argumenta que é importante permitir a exposição a desafios moderados. Ele não defende situações traumáticas, mas sim experiências controladas que ajudem no desenvolvimento emocional.

Vašků cita o caso de crianças na República Tcheca que aprendem música por meio de apresentações progressivas. Elas começam tocando com professores, depois com colegas e, posteriormente, sozinhas.

Esse processo gradual permite que desenvolvam confiança. O estresse continua presente, mas torna-se mais fácil de administrar ao longo do tempo.

Outras formas de desenvolver resiliência

Além da exposição controlada, outras estratégias ajudam a melhorar a resposta ao estresse. Estudos indicam que práticas simples podem reduzir o impacto emocional e acelerar a recuperação. Entre elas:

Respiração guiada : ajuda a regular o ritmo cardíaco e reduzir a tensão

: ajuda a regular o ritmo cardíaco e reduzir a tensão Mindfulness (atenção plena) : melhora o foco e diminui a reatividade emocional

: melhora o foco e diminui a reatividade emocional Reinterpretação do estresse : muda a forma como o cérebro percebe situações de pressão

: muda a forma como o cérebro percebe situações de pressão Valorização de pontos fortes: reforça a autoconfiança diante de desafios

Algumas pesquisas investigam até uma abordagem biológica. Estudos com roedores indicam que a bactéria Mycobacterium vaccae pode reduzir a resposta ao estresse por meio de efeitos anti-inflamatórios.

Outras linhas analisam medicamentos que poderiam aumentar a resiliência. Em um estudo, uma única dose de cetamina ajudou a reduzir os efeitos negativos do estresse em animais.

Estresse não é inimigo

Para especialistas, o estresse não deve ser visto apenas como algo negativo. Ele faz parte do funcionamento natural do organismo.

Segundo Vašků, o mais importante não é evitar o estresse, mas aprender a reagir a ele e se recuperar rapidamente. A capacidade de retorno ao estado normal — conhecida como resiliência — é essencial para equilibrar os efeitos hormonais após situações desafiadoras.