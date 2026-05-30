Como o suco de beterraba pode, em duas semanas, transformar o organismo de idosos

O consumo regular de suco de beterraba pode ajudar a reduzir a pressão arterial em adultos mais velhos. As informações são de um estudo da University of Exeter publicado na revista científica Free Radical Biology and Medicine.

Os pesquisadores identificaram que o efeito estaria ligado a alterações nas bactérias presentes na boca, responsáveis por ajudar o organismo a transformar nitrato em óxido nítrico — molécula importante para o relaxamento dos vasos sanguíneos e para a circulação.

Segundo os cientistas, o benefício foi observado após duas semanas de consumo diário da bebida rica em nitrato.

Como o suco de beterraba agiu no organismo

O nitrato é encontrado naturalmente em vegetais como beterraba, espinafre, rúcula, couve, aipo e funcho. No organismo, bactérias presentes na boca ajudam a converter esse nitrato em compostos que estimulam a produção de óxido nítrico. Essa substância auxilia no relaxamento dos vasos sanguíneos e participa da regulação da pressão arterial.

De acordo com os pesquisadores, alterações no microbioma oral podem interferir nessa conversão, sobretudo durante o envelhecimento. O ensaio clínico envolveu 75 participantes divididos em dois grupos: adultos com menos de 30 anos e pessoas entre 60 e 70 anos.

Durante duas semanas, os voluntários consumiram doses diárias de suco de beterraba rico em nitrato. Em outra fase, também de 14 dias, receberam uma versão placebo da bebida sem nitrato.

Os pesquisadores analisaram mudanças no microbioma oral e nos níveis de pressão arterial antes e depois das intervenções.

Pressão arterial caiu apenas entre idosos

Segundo os resultados, tanto jovens quanto idosos apresentaram alterações nas bactérias da boca após o consumo da bebida. No entanto, apenas o grupo mais velho registrou redução significativa da pressão arterial.

Os cientistas observaram ainda diminuição de bactérias associadas a processos inflamatórios e aumento de microrganismos considerados benéficos para a produção de óxido nítrico.

A pesquisadora Anni Vanhatalo, da University of Exeter, afirmou que idosos tendem a produzir menos óxido nítrico com o avanço da idade, o que pode contribuir para problemas cardiovasculares.

Apesar dos resultados, os autores destacam que o suco de beterraba não substitui medicamentos nem tratamentos para hipertensão. Ainda assim, o estudo sugere que alimentos ricos em nitrato podem funcionar como complemento para hábitos saudáveis voltados à saúde cardiovascular, principalmente na terceira idade.

Os pesquisadores também afirmam que novos estudos serão necessários para entender por que algumas pessoas respondem melhor do que outras ao consumo de nitrato na alimentação.

Higiene bucal também pode influenciar

Outros estudos citados pelos pesquisadores sugerem que enxaguantes bucais antibacterianos podem interferir nesse processo ao reduzir bactérias importantes para a conversão do nitrato.

Segundo os cientistas, isso reforça a importância do microbioma oral na regulação do óxido nítrico e da pressão arterial.

Além da beterraba, alimentos como rúcula, espinafre, couve, alho-poró e aipo também aparecem entre as principais fontes naturais de nitrato na alimentação.