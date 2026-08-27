Quando será o próximo eclipse? Veja o calendário

Um eclipse lunar parcial poderá ser visto a olho nu em todo o Brasil entre a noite desta quinta-feira, 27, e a madrugada de sexta-feira, 28, com início às 22h24 e ápice às 1h13, no horário de Brasília.

O fenômeno será o último eclipse lunar do ano e terá quase toda a superfície da Lua encoberta pela sombra da Terra. No momento de maior cobertura, 96,2% do disco lunar ficará escurecido, o que dará ao evento uma aparência próxima de um eclipse total.

A observação não exigirá equipamentos específicos, como telescópios, binóculos ou proteção ocular. Diferentemente dos eclipses solares, a visualização da Lua durante o fenômeno é considerada segura a olho nu.

A fase parcial do eclipse, período em que a Lua ficará sob a sombra da Terra e poderá apresentar uma coloração avermelhada, ocorrerá entre 23h34 e 2h52. O encerramento completo está previsto para 4h02, segundo informações do Observatório Nacional (ON).

Quando será o próximo eclipse?

O próximo eclipse lunar parcial visível no Brasil ocorrerá apenas entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2028, quando somente 2,4% da Lua ficará obscurecida pela sombra terrestre.

Em 2027, estão previstos dois eclipses lunares, mas ambos serão do tipo penumbral, fenômeno no qual a alteração no brilho da Lua é discreta e pode ser pouco perceptível sem equipamentos.

O Brasil terá novamente a oportunidade de acompanhar um eclipse lunar total, com a Lua adquirindo uma tonalidade avermelhada, apenas na noite entre 25 e 26 de junho de 2029.

Como assistir online?

Quem não conseguir acompanhar o fenômeno durante a madrugada poderá assistir à transmissão gratuita realizada pelo Observatório Nacional no YouTube.

O eclipse lunar parcial desta quinta-feira terá início às 22h24, atingirá o ponto máximo às 1h13 e terminará às 4h02, no horário de Brasília.

Durante o evento, a sombra da Terra avançará sobre a superfície lunar, criando o efeito visual que reduz o brilho da Lua e pode alterar sua coloração. O fenômeno será observável em todas as regiões do país.

Por que a Lua assume uma tonalidade vermelha?

eclipse ocorre porque a atmosfera terrestre interfere na passagem da luz solar enquanto o satélite atravessa a sombra do planeta. A aparência avermelhada da Lua durante oocorre porque a atmosfera terrestre interfere na passagem da luz solar enquanto o satélite atravessa a sombra do planeta.

A sombra terrestre possui duas regiões principais: a penumbra, parte externa que ainda recebe alguma iluminação, e a umbra, área interna onde a luz direta do Sol não chega.

Quando a Lua entra na umbra, a atmosfera da Terra dispersa principalmente os comprimentos de onda mais curtos da luz, como o azul. Já os tons avermelhados, que possuem ondas mais longas, conseguem atravessar a atmosfera e alcançar a superfície lunar.

A intensidade da coloração depende das condições atmosféricas no momento do eclipse. A presença de partículas na atmosfera pode alterar a aparência final do satélite.

Como ocorre um eclipse lunar?

Um eclipse acontece quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados em uma configuração que permite a projeção da sombra de um corpo celeste sobre outro. A ocorrência depende da posição dos astros, da inclinação da órbita lunar e da fase da Lua no momento do alinhamento.

Existem dois tipos principais de eclipse: o solar e o lunar. O eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra durante a fase nova, bloqueando parte ou toda a luz solar que chega ao planeta.

No eclipse lunar, a configuração se inverte: a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra do planeta seja projetada sobre o satélite natural durante a fase cheia.

Esse fenômeno ocorre apenas entre Terra e Lua no Sistema Solar porque o tamanho aparente da Lua no céu permite que ela cubra o disco solar em determinadas condições. Outros satélites naturais não apresentam essa mesma relação visual com suas estrelas.