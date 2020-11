Chuvas de meteoros iluminam o céu nesta semana; veja como assistir

As chuvas de meteoros Taurídeos e Leonídeos vão iluminar o céu nesta semana. Enquanto uma tem pico de visualização no dia 12, quinta-feira, a outra chegará ao ápice apenas na próxima terça-feira (17). O fenômeno será visto, principalmente, para quem estiver longe de grandes centros urbanos e estiver disposto a sair da cama de madrugada — no caso dos meteoros Taurídeos.

A chuva de meteoros Taurídeos já está visível desde o dia 20 de outubro, permanencendo no céu até 10 de dezembro, com seu pico no dia 12 de novembro, nesta quinta-feira. Durante este período, a chuva poderá ser vista sempre que o ponto radiante dos meteoros — na constelação de Touro — estiver acima do horizonte, com o número de meteoros aumentando conforme mais alto for o ponto radiante no céu.

Vista de Brasília, a chuva não será visível antes das 18h57 de cada noite, quando seu ponto radiante se eleva acima do horizonte leste, segundo informações do site In the Sky . Em seguida, permanecerá ativa até o amanhecer, por volta das 05h07. É provável que a melhor hora para ver os meteoros ocorra entre 1h e 3h da madrugada (no horário de Brasília), quando seu ponto radiante é mais alto no céu. Espera-se que o pico seja atingido por volta das 2h da manhã do dia 12 de novembro.

Já a chuva de meteoros Leonídeos estará presente no céu entre os dias 6 a 30 de novembro, com pico esperado para o dia 17. Durante este período, haverá uma chance de ver os meteoros sempre que o ponto radiante da chuva — na constelação de Leão — estiver acima do horizonte.

Vista de Brasília, a chuva não será visível antes das 00h56 de cada noite (no horário de Brasília), quando seu ponto radiante se eleva acima do horizonte leste. Em seguida, permanecerá ativa até o amanhecer, por volta das 05h07. O ponto radiante é mais alto no céu após o amanhecer — por volta das 6h. O pico deverá ocorrer por volta das 9h do dia 17 de novembro.

Como assistir?

Para se atentar aos pontos cardeais, o mais indicado é que você utilize uma bússola. Para usuários de iPhone, pode ser a do próprio celular. Caso você tenha Android, o site Olhar Digital recomenda o “Apenas uma bússola”, da PixelProse SARL, que é simples, gratuito e, mais importante, sem anúncios. Também recomendam o Sky Safari, da Simulation Curriculum Corp, que está disponível em versões para Android e iOS e pode ser usado gratuitamente.