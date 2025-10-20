Mounjaro para ajudar no sono? Anvisa libera uso do medicamento para tratar apneia

Na última sexta-feira, 17, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso do Mounjaro para o tratamento de apneia do sono em adultos com obesidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

O Mounjaro é composto pelo princípio ativo tierzepatida e já era liberado para pacientes com diabetes tipo 2, mas ficou popularmente conhecido como uma das 'canetas emagrecedoras'.

O que é apneia do sono?

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio marcado pela obstrução parcial ou total das vias aéreas que causa respiração irregular durante o sono. Os principais sintomas são ronco, acordar durante a noite e sentir sonolência durante o dia.

Além dos problemas para dormir, a apneia também pode causar redução da quantidade de oxigênio no sangue, o que pode aumentar as chances de complicações cardiovasculares.

O tratamento mais comum hoje é a pressão contínua nas vias aéreas (CPAP). Essa terapia utiliza uma máquina que mantém as vias áreas abertas durante o sono.

Eficácia do tratamento

A decisão da Anvisa foi baseada em estudos clínicos que demostraram a eficácia do Mounjaro no tratamento da apneia.

Um deles, realizado pela Universidade da Califórnia e publicado na revista científica New England Journal of Medicine em 2024, comprovou uma redução significativa no número de interrupções respiratórias durante o sono com o uso da tierzepatida em comparação com os participantes do estudo que receberam placebo.

A farmacêutica Eli Lilly, fabricante do medicamento, informou que 50% dos pacientes das triagens deixaram de apresentar os sintomas da apneia ao serem tratados com o Mounjaro e alguns pararam de usar o CPAP.

No Brasil, o medicamento continua sendo vendido apenas com receita médica.