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A clínica que surfa a onda do Ozempic e mira R$ 50 milhões

Médico mineiro Gustavo Sá criou a LongLife após atender pacientes na pandemia e transformou a demanda por prevenção em um negócio de R$ 15 milhões

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 31 de março de 2026 às 06h00.

Última atualização em 31 de março de 2026 às 06h11.

Gustavo Sá, fundador da LongLife

Gustavo Sá, fundador da LongLife: “A gente já está vivendo uma onda da medicina, que é a medicina preventiva" (Divulgação)

O mercado de wellness é avaliado globalmente em R$ 10,5 trilhões, segundo relatório de 2025 da consultoria McKinsey & Company. Quando essa tendência ainda começava a emergir, o nutrólogo mineiro Gustavo Sá apostou em uma clínica que promove o bem-estar, integração e medicina preventiva com base na ciência.

Assim, nasce a LongLife, em 2022, em São Paulo (SP), especializada em endocrinologia, nutrologia e medicina do esporte. Hoje, a empresa apresenta novas frentes de atuação, com uma unidade voltada à dermatologia, e fatura R$ 15 milhões ao ano.

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O timing não é por acaso. A explosão dos medicamentos para emagrecimento, como os análogos de GLP-1 (como Ozempic e Mounjaro), reposicionou o setor e trouxe uma nova leva de pacientes.

“Estamos vivendo uma onda da medicina, que é a medicina preventiva”, afirma Sá.

O plano é continuar crescendo, alcançando um faturamento de R$ 50 milhões até 2030. Na mira está a expansão para o interior de São Paulo e a abertura de uma frente voltada ao espectro autista.

Da Covid ao consultório

Antes de unir medicina e empreendedorismo, o mineiro Gustavo Sá produzia brownies para complementar a renda na faculdade. Após se formar, deixou sua cidade natal, Caratinga (MG), e foi para São Paulo (SP).

A ideia para a LongLife nasceu dentro de um hospital, durante a pandemia. A maioria dos casos graves que ele atendia estava associada a comorbidades como obesidade, diabetes e hipertensão. Gustavo Sá orientava os pacientes em relação ao tratamento da Covid-19 e também das doenças crônicas.

Ele passou a orientar os pacientes, ainda internados, sobre mudanças no estilo de vida após a alta. A demanda surgiu dali. “A gente não esperava essa pandemia. E nada impede que outras venham. Por isso, é preciso ter uma base de saúde mais forte”, diz o profissional.

Os pacientes se interessaram pela metodologia e passaram a buscar atendimento particular. Ele não tinha escritório nem secretária, mas improvisou.

Comprou um chip de celular, tornou-se sua própria secretária e alugou salas em um coworking médico em São Paulo (SP). Em menos de um mês, a agenda lotou. Três meses depois, deixou o hospital para se dedicar integralmente ao negócio.

Como os clientes já não cabiam na sala de espera do coworking, começou a idealizar o Instituto LongLife, inaugurado em 2022 com foco em nutrologia, bem-estar e longevidade.

“O nosso diferencial é o atendimento humano. Trouxemos a humanização para dentro da clínica como estratégia, não como discurso”, diz Sá.

A expansão veio principalmente por indicação dos próprios clientes. Hoje, entre 70% e 80% dos pacientes chegam por recomendação, segundo o fundador.

A clínica estruturou programas formais de indicação e criou dinâmicas para aumentar o engajamento, incluindo desafios entre pacientes.

“Tem dinâmicas muito interessantes em que gamificamos o processo do paciente e conseguimos dar incentivos para que ele não desista do tratamento”, afirma.

Um ano depois, em 2023, o médico apostou em uma segunda unidade. O foco era o mesmo do primeiro instituto, mas foi difícil sustentar as duas operações. Acabou pivotando o modelo e montando um espaço voltado para estética e dermatologia.

“Atuamos com estética corporal e facial, com dermatologistas, cirurgiões plásticos e clínicos. É um dos pilares mais fortes da operação hoje”, diz.

O efeito Mounjaro e a diversificação dos clientes

Sá foi um dos pioneiros no uso de Mounjaro, um medicamento injetável para perda de peso. “Começamos a acompanhar pacientes com Mounjaro há três anos e meio, quando isso ainda nem era difundido no Brasil”, afirma.

A liberação pela Anvisa e a chegada às farmácias ampliaram o acesso, mas também abriram espaço para o uso irregular. “Hoje, somos procurados não apenas para uso do medicamento, mas também para tratar o uso indiscriminado”, diz.

Com a popularização da medicação, o instituto teve um boom de crescimento, saindo de um faturamento de R$ 500 mil por mês para R$ 3 milhões.

O médico acredita que a próxima onda no setor de emagrecimento já está no radar: a retatrutida, nova molécula em fase avançada de estudos clínicos. A expectativa é que o medicamento seja liberado ainda neste ano.

“É um medicamento que já mostra perdas de mais de 24,2% em 48 semanas. É muito expressivo", diz o empresário.

A expansão da clínica pelo Brasil

A LongLife aposta em três frentes para crescer: expansão física, planos recorrentes de acompanhamento e novos serviços ligados à medicina preventiva.

O mercado, no entanto, deve ficar mais competitivo — e mais desorganizado, com o avanço de práticas informais. “O desafio hoje é perder pacientes para o mercado informal, para quem vende sem acompanhamento”, diz.

Ainda assim, a meta do instituto é crescer, chegando a um faturamento de R$ 50 milhões até 2030. Para isso, Sá já tem planos de abrir novas unidades.

A expansão deve começar pelo interior de São Paulo, em São José do Rio Pardo, com inauguração prevista para os próximos dois meses. “Escolhemos o interior de São Paulo por ser um mercado muito rico e com potencial de crescimento”, diz.

A segunda unidade fora da capital paulista deve ser instalada no Rio de Janeiro (RJ). O médico já realizou operações temporárias na cidade, que resultaram em alta demanda, com clientes que chegam a ir até São Paulo para serem atendidos.

Enquanto isso, na capital paulista, a aposta é uma terceira unidade, uma flagship com foco no atendimento de pessoas autistas.

“Vejo o autismo como uma condição epigenética. Existe uma predisposição genética, mas fatores ambientais podem ativar esse processo e isso exige mais atenção do mercado”, afirma.

O instituto já está em obras, mas deve levar cerca de oito meses para ser finalizado e inaugurado. A proposta é criar um ambiente com forte presença de natureza, em contraste com a rotina urbana.

“A ideia é criar um ambiente de desconexão, onde o paciente sai da rotina da cidade para focar no cuidado com a saúde.”

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