Prepare-se para a reabertura: saiba o preço e como fazer teste para covid

Os laboratórios privados brasileiros oferecem uma série de testes para diagnosticar a covid-19 e identificar a presença de anticorpos, que podem garantir imunidade contra novas infecções pelo coronavírus. Esses exames serão importantes nos próximos meses, quando é esperado que os governos estaduais iniciem o relaxamento da quarentena.

A reabertura da economia nos Estados, como anunciado pelo governador de São Paulo, João Dória, vai depender do monitoramento do contágio. O índice de imunidade também será um importante indicativo. Os testes que identificam o contágio e a presença de anticorpos, no entanto, são diferentes. Saiba quais são, como fazer e quanto custa cada modalidade:

Teste rápido

Os testes “rápidos” são chamados de imunocromatográficos, mas podem ter especificações diversas. No geral, quase todos os aprovados no Brasil até agora funcionam com uma amostra de sangue, coletada rapidamente. A amostra é analisada em poucos minutos pelo aparelho que faz o teste (batizado de “cassete”). Os resultados podem sair em menos de 20 minutos.

Após entrar em contato com um reagente, a amostra corporal pode apresentar níveis específicos de anticorpos, que o corpo produz para combater vírus como o Sars-CoV-2, nome oficial deste novo coronavírus. Se houver certa quantidade de anticorpos, é sinal de que o paciente está infectado. As empresas afirmam que a confiabilidade dos testes está acima de 90%.

Essa é o tipo de teste oferecido pelo grupo “#2em2”, criado por uma dezena de empresas em São Paulo. A iniciativa permite agendar o exame e receber o resultado pelo aplicativo de entregas Rappi. As coletas de sangue serão feitas nos estacionamentos dos shoppings parceiros, em modelo de drive thru, por profissionais de saúde treinados pela Cia da Consulta, uma das empresas parceiras.

O movimento ganhou esse nome porque, a cada teste vendido, um será doado para hospitais públicos e filantrópicos na mesma região onde o primeiro teste foi comprado. O valor do exame é de 251 reais por pessoa e deve ser agendado diretamente no Rappi.

Já a startup Hilab está oferecendo o mesmo tipo de teste por um valor menor: 130 reais. A empresa é a criadora de um um minilaboratório de 12cm³ que realiza cerca de 15 exames, entre eles o de gravidez, glicemia, e zika. Com um furo na ponta do dedo, uma quantidade mínima de sangue é colocada na máquina que é uma espécie de “Nexpresso” do exame de sangue.

Os testes são oferecidos pelas farmácias parceiras da companhia. Uma lista de estabelecimentos pode ser encontrada aqui.

Teste de imunidade

O teste mais indicado para identificar a possível imunidade ao coronavírus é o chamado LgG. O exame, com alta sensibilidade e especificidade superior a 99%, ajuda a identificar as pessoas que podem ter sido infectadas pelo novo coronavírus em 14 dias ou mais após o início dos sintomas. Em caso positivo, o laboratório emite um certificado de teste imunológico.

A rede de laboratórios Alliar oferece esse tipo de teste por 300 reais,valor que pode ser parcelados em 10 vezes. O resultado do teste sai em até 24 horas, se for feito em São Paulo, e 48 horas nas outras localidades. A pessoa deve comparecer a uma unidade da empresa, com hora marcada, para fazer a coleta de sangue (veja como fazer o agendamento abaixo).

Novos testes em desenvolvimento

Algumas companhias estão desenvolvendo novos tipos de testes, que prometem ampliar a capacidade brasileira. O Grupo Fleury, empresa brasileira dona dos laboratórios de mesmo nome, anunciou o lançamento de um teste inédito no mundo, que analisa a proteína do vírus, em vez do RNA. Segundo a companhia, o objetivo é levar a forma de diagnóstico às cidades mais vulneráveis e com acesso restrito a laboratórios.

“O RNA é uma molécula muito frágil, não aguenta variações de temperatura, então você é obrigado a processá-la em tempo curto ou em temperaturas baixas, o que faz com que seja muito difícil para algumas capitais no Brasil realizar esses testes. Depende muito da distância que a pessoa está do laboratório e da temperatura que você consegue mantê-lo. Já a proteína do vírus pode ser identificada à temperatura ambiente por cinco dias após a coleta do material”, afirmou Dr. Celso Granato, infectologista e diretor Clínico do Grupo Fleury, em uma videoconferência que a Exame participou.

Os testes estão disponíveis apenas em hospitais e laboratórios fora de São Paulo. De acordo com os dados do Fleury, o diagnóstico é mais eficiente entre o terceiro e o sétimo dia depois do ínicio dos sintomas da covid-19. A companhia tem material para produzir 15 mil testes e, segundo Granato, consegue produzir cerca de 1.500 testes do tipo por dia.

Em outra iniciativa, uma startup ligada ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desenvolveu um teste a partir da tecnologia de “sequenciamento de nova geração”, que analisa pequenos fragmentos de DNA para identificar doenças e mutações genéticas. O time do hospital adaptou o método para detectar também moléculas de RNA, que, no caso de alguns vírus, contêm todo o seu material genético. O objetivo é detectar no paciente a presença do RNA do vírus Sars-CoV-2.

A pesquisa com esse tipo de metodologia começou em março, liderada pelo braço de inovação do Einstein e pela startup de bioinformática Varstation, uma das soluções incubadas no Eretz.bio, a incubadora de startups do hospital. A patente foi confirmada último dia 15 e, agora, a equipe do hospital segue em busca de parcerias, incluindo no exterior.