Mergulhadores capturam maior peixe-leão do mundo em Fernando de Noronha; veja foto

Nesta segunda-feira, 11, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) divulgou o registro do maior peixe-leão já registrado no mundo, um exemplar de 49 centímetros, encontrado por mergulhadores. A captura ocorreu no dia 27 de fevereiro.

O peixe-leão é uma espécie invasora que vem desequilibrando o ambiente aquático de Fernando de Noronha há alguns anos. O animal em questão foi encontrado a 29 metros de profundidade, durante uma ação de controle da espécie organizada pelo instituto.

Um levantamento feito por pesquisadores do ICMBio indicou que o maior exemplar conhecido até então media 47 centímetros. "Esse tamanho indica que a espécie está completamente adaptada ao ecossistema de Noronha e pode representar um risco para a biodiversidade local", explica o biólogo Maicon Messias em nota oficial.

Maior espécie de peixe-leão do mundo tem 49cm de comprimento (Sea Paradise/Divulgação)

Espécie invasora

O peixe-leão (“Pterois volitans”) é uma espécie nativa do Indo-Pacífico, mas tem se espalhado pelo Atlântico e representa uma ameaça aos recifes de coral. Predador voraz e sem inimigos naturais na região, ele se alimenta de pequenos peixes e crustáceos e desequilibra o ecossistema marinho.

De tempos em tempos, institutos de pesquisa do ambiente aquático realizam ações de controle da espécie para reestabelecer o equilíbrio com as demais espécies da região. Especialistas alertam que a proliferação do peixe-leão na ilha pode afetar a população de peixes nativos e comprometer a saúde dos corais, importantes na manutenção do meio-ambiente marinho.

No domingo, 9 de março, uma nova operação do ICMBio retirou 61 exemplares da espécie, capturados a 39 metros de profundidade, dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Segundo os mergulhadores, os peixes estavam em uma região fora dos pontos tradicionais de mergulho, o que indica que a invasão está avançando para novas áreas.

Em 2021, especialistas do Parque Nacional de Bonaire, no Caribe, estiveram na ilha brasileira para auxiliar nas estratégias de controle da espécie. O objetivo era compartilhar experiências e técnicas eficazes para minimizar os impactos da presença do peixe-leão.