As aranhas mais perigosas do mundo — uma delas está no Brasil

Embora existam mais de 50 mil espécies de aranhas catalogadas, apenas uma pequena fração apresenta risco real para seres humanos. De acordo com a Encyclopaedia Britannica, menos de 30 espécies no mundo todo estão associadas a mortes humanas, número inferior a 0,1% do total conhecido.

A literatura científica e bases de referência — como Britannica, Science Illustrated e estudos citados por veículos especializados em biologia — apontam quatro gêneros como medicamente mais relevantes:

Atrax, Phoneutria, Latrodectus e Loxosceles.

A seguir, veja quais são as aranhas mais perigosas do mundo

1. Aranha-de-teia-de-funil de Sydney (Atrax robustus)

Gênero: Atrax

Região: Austrália

Por que é perigosa: Veneno neurotóxico extremamente rápido e potente

A Sydney funnel‑web spider é considerada por diversos especialistas como a aranha mais perigosa do mundo, devido ao seu veneno delta‑atracotoxina, capaz de causar sintomas severos em poucos minutos.

Antes da criação do antiveneno, nos anos 1980, a espécie esteve associada a diversas mortes confirmadas. Hoje, porém, não há registros de mortes desde a disponibilização do soro.

2. Aranha‑armadeira (Phoneutria spp.)

Região: Brasil, América do Sul e Central

Por que é perigosa: Veneno neurotóxico e comportamento agressivo

As aranhas do gênero Phoneutria, conhecidas como armadeiras ou wandering spiders, são amplamente reconhecidas como das mais venenosas do planeta — inclusive com registro no Guinness World Records. Elas têm comportamento defensivo intenso, podendo atacar quando perturbadas.

Seu veneno é altamente neurotóxico e pode causar hipertensão, taquicardia e, de forma característica, priapismo prolongado, segundo estudos farmacológicos citados pela literatura.

3. Viúva‑negra (Latrodectus spp.)

Região: América, Europa, Oceania, África

Por que é perigosa: Neurotoxina latrotoxina

O gênero Latrodectus, que inclui a famosa viúva-negra, está entre os mais perigosos por causa da latrotoxina, neurotoxina capaz de provocar dor intensa, espasmos musculares e complicações sistêmicas.

Apesar da fama, mortes são hoje extremamente raras devido ao tratamento disponível.

4. Aranha‑marrom (Loxosceles spp.) — incluindo a brasileira Loxosceles intermedia

Região: América do Sul, América do Norte, África

Por que é perigosa: Veneno citotóxico que causa necrose

As aranhas do gênero Loxosceles, conhecidas como reclusas ou marrons, possuem veneno citotóxico e necrosante, capaz de destruir tecidos e gerar lesões graves. A espécie Loxosceles reclusa, muito estudada nos EUA, pode causar úlceras profundas e necrose extensa.

São responsáveis por vários acidentes no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste.

5. Aranha‑reclusa-do-deserto (Sicarius spp. e Hexophthalma spp.)

Região: África e América do Sul

Por que é perigosa: Veneno necrosante extremamente potente

Fontes: Wikipedia

As aranhas do gênero Sicarius (como a Sicarius terrosus) e Hexophthalma foram incluídas na lista restrita de gêneros considerados medicamente significativos mundialmente. Elas podem causar necrose severa e lesões extensas.

Embora seus acidentes sejam raros, o potencial tóxico do veneno é reconhecido pela literatura científica.

6. Tarântulas agressivas e outras espécies listadas como perigosas

Embora tarântulas raramente sejam fatais para humanos, algumas espécies aparecem em listagens internacionais por causarem dor intensa e efeitos sistêmicos, como:

Missulena spp. (mouse spider) — Austrália

(mouse spider) — Austrália Macrothele spp. — Ásia

— Ásia Hadronyche spp. — Austrália

Todas citadas entre os 10 gêneros mais perigosos do mundo pela literatura.

Por que tão poucas aranhas são realmente perigosas?

Segundo a Britannica, a maior parte das aranhas apresenta veneno adaptado para matar insetos — não humanos. O risco para pessoas surge quando o veneno tem compostos capazes de afetar o sistema nervoso ou causar necrose severa.

Além disso, hospitais hoje dispõem de antivenenos eficazes, tornando mortes extremamente raras.