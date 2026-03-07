As aranhas mais perigosas do mundo — uma delas está no Brasil

Aranha-marrom é uma das mais perigosas do mundo e é comum no Sul e Sudeste do Brasil (Divulgação)
Publicado em 7 de março de 2026 às 16h44.
Última atualização em 7 de março de 2026 às 16h47.
Embora existam mais de 50 mil espécies de aranhas catalogadas, apenas uma pequena fração apresenta risco real para seres humanos. De acordo com a Encyclopaedia Britannica, menos de 30 espécies no mundo todo estão associadas a mortes humanas, número inferior a 0,1% do total conhecido.
A literatura científica e bases de referência — como Britannica, Science Illustrated e estudos citados por veículos especializados em biologia — apontam quatro gêneros como medicamente mais relevantes:
Atrax, Phoneutria, Latrodectus e Loxosceles.
A seguir, veja quais são as aranhas mais perigosas do mundo
Gênero: Atrax
Região: Austrália
Por que é perigosa: Veneno neurotóxico extremamente rápido e potente
A Sydney funnel‑web spider é considerada por diversos especialistas como a aranha mais perigosa do mundo, devido ao seu veneno delta‑atracotoxina, capaz de causar sintomas severos em poucos minutos.
Antes da criação do antiveneno, nos anos 1980, a espécie esteve associada a diversas mortes confirmadas. Hoje, porém, não há registros de mortes desde a disponibilização do soro.
Região: Brasil, América do Sul e Central
Por que é perigosa: Veneno neurotóxico e comportamento agressivo
As aranhas do gênero Phoneutria, conhecidas como armadeiras ou wandering spiders, são amplamente reconhecidas como das mais venenosas do planeta — inclusive com registro no Guinness World Records. Elas têm comportamento defensivo intenso, podendo atacar quando perturbadas.
Seu veneno é altamente neurotóxico e pode causar hipertensão, taquicardia e, de forma característica, priapismo prolongado, segundo estudos farmacológicos citados pela literatura.
Região: América, Europa, Oceania, África
Por que é perigosa: Neurotoxina latrotoxina
O gênero Latrodectus, que inclui a famosa viúva-negra, está entre os mais perigosos por causa da latrotoxina, neurotoxina capaz de provocar dor intensa, espasmos musculares e complicações sistêmicas.
Apesar da fama, mortes são hoje extremamente raras devido ao tratamento disponível.
Região: América do Sul, América do Norte, África
Por que é perigosa: Veneno citotóxico que causa necrose
As aranhas do gênero Loxosceles, conhecidas como reclusas ou marrons, possuem veneno citotóxico e necrosante, capaz de destruir tecidos e gerar lesões graves. A espécie Loxosceles reclusa, muito estudada nos EUA, pode causar úlceras profundas e necrose extensa.
São responsáveis por vários acidentes no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste.
Região: África e América do Sul
Por que é perigosa: Veneno necrosante extremamente potente
As aranhas do gênero Sicarius (como a Sicarius terrosus) e Hexophthalma foram incluídas na lista restrita de gêneros considerados medicamente significativos mundialmente. Elas podem causar necrose severa e lesões extensas.
Embora seus acidentes sejam raros, o potencial tóxico do veneno é reconhecido pela literatura científica.
Embora tarântulas raramente sejam fatais para humanos, algumas espécies aparecem em listagens internacionais por causarem dor intensa e efeitos sistêmicos, como:
Segundo a Britannica, a maior parte das aranhas apresenta veneno adaptado para matar insetos — não humanos. O risco para pessoas surge quando o veneno tem compostos capazes de afetar o sistema nervoso ou causar necrose severa.
Além disso, hospitais hoje dispõem de antivenenos eficazes, tornando mortes extremamente raras.